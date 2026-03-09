Agencias

Trump tacha de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán

Guardar

Washington, 9 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa.

"Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder por más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detienen a siete policías acusados de colaborar con el narcotráfico y las milicias en Río

Infobae

India asegura que desvía el 70 % de su crudo por rutas fuera de Ormuz tras la crisis

Infobae

Fuentes aeroportuarias y judiciales confirman el embargo de un avión de Ryanair en Austria

Infobae

Perú garantiza reservas de combustibles ante crisis energética por fuga de gas de Camisea

Infobae

EE.UU. identifica a militar muerto en Arabia Saudí, el séptimo en la guerra contra Irán

Infobae