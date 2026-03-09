Trump tacha de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán

Washington, 9 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa.

"Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder por más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero. EFE