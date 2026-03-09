Agencias

Rusia aumenta los envíos de hidrocarburos a sus socios "fiables", dice Putin

Guardar

Moscú, 9 mar (EFE).- Rusia ha comenzado a suministrar más hidrocarburos a sus socios "fiables" en medio de la desestabilización de los mercados causada por la guerra en Oriente Medio, declaró este lunes el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Comenzamos a aumentar los suministros a nuestros socios fiables en varias regiones del mundo", dijo en una reunión en el Kremlin dedicada a la situación en los mercados de gas y petróleo.

Putin aseguró que "Rusia es un proveedor fiable de energía y siempre lo ha sido".

En este sentido, insistió en que sus socios continuarán recibiendo petróleo y gas rusos, incluidos los europeos Eslovaquia y Hungría.

El jefe del Kremlin añadió que Rusia está dispuesta a trabajar con compañías energéticas de países que le han impuesto sanciones si estas ofrecen contratos largos y despolitizados.

"Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo sin presiones políticas, entonces adelante, que lo hagan. Nunca nos hemos negado. Estamos dispuestos a colaborar con los europeos", afirmó.

A la vez, subrayó que Moscú necesita ahora señales de la disposición de los europeos para tal colaboración, con garantías de "sostenibilidad y estabilidad".

Putin agregó que Rusia había advertido en el pasado de las graves consecuencias para el mundo de una guerra en Oriente Medio y adelantó que "la logística global en el sector de combustibles y energía cambiará en medio del conflicto" en la región.

"Al mismo tiempo, debemos comprender que los altos precios actuales de las materias primas son claramente temporales, lo entendemos todos", declaró. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero de la Costa

Un trabajador perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en una explotación agrícola de Castillo de Baños, Granada, según informó la Guardia Civil, que ha desplegado a la Inspección de Trabajo para determinar las circunstancias del fatal accidente

Investigan la muerte de un

Fráncfort cae un 0,77 % tras reducir pérdidas después de que el petróleo se disparara

Infobae

Comunidades indígenas de Colombia, afectadas por enfrentamientos entre grupos armados

Infobae

La Bolsa de Milán cae un 0,29 % por la guerra pero con el petróleo al alza

Infobae

ARCOmadrid cierra su edición de 2026 con 95.000 visitantes y un impacto económico en Madrid de 195 millones de euros

La feria internacional celebrada en Ifema cerró destacando récord de concurrencia, inversiones históricas en colecciones públicas y privadas, un aumento notable en la participación femenina y el refuerzo de Madrid como enclave clave en el ámbito artístico europeo y latinoamericano

ARCOmadrid cierra su edición de