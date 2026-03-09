Agencias

Rahm sube 18 posiciones y es el 36

Madrid, 9 mar (EFE).- El español Jon Rahm, que se reencontró con la victoria al ganar el torneo de Hong Kong del circuito LIV, ha subido dieciocho posiciones en la clasificación mundial de golf y se ha situado en el puesto 36 de una lista que sigue comandada con autoridad por el estadounidense Scottie Scheffler.

Rahm acumula 2.47 puntos de media, en tanto que el también español David Puig, octavo este domingo en dicho torneo asiático, también progresa, pero en su caso siete posiciones, y es el 84 de la lista.

El español lidera, así mismo, la clasificación del circuito LIV 2026 con 426.00 puntos, tras los segundos puestos en los dos torneos iniciales del año y esta victoria, por delante del australiano Elvis Smylie (229.76) y del estadounidense Anthony Kim (217.76), ganadores en Riad y Adelaida, respectivamente.

Scheffler manda con puño de hierro con 15.86 y una notable diferencia sobre su perseguidor, el norirlandés Rory McIlroy, segundo con 8.53, mientras que el inglés Tommy Fleetwood cierra el podio con 5.24.

El estadounidense Collin Morikawa (5.01) arrebata el cuarto puesto al inglés Justin Rose (4.85), el también norteamericano Russell Henley el sexto a su compatriota Chris Gotterup, mientras que el austriaco Sepp Straka irrumpe en el 'top 10' al situarse noveno y sale del mismo JJ Spaul, ahora undécimo.

La victoria tras el desempate en el Arnold Palmer, torneo del circuito americano, le permite a Akshay Bhatia ascender al decimonoveno puesto, el mejor de su carrera.

