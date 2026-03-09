Putin felicita a Mojtaba Jamenei y le muestra su "apoyo inquebrantable": "Su mandato requerirá de valentía"

Durante los primeros días tras el fallecimiento de Alí Jamenei y en medio de respuestas militares de Estados Unidos e Israel, la Asamblea de Expertos de Irán ha designado a Mojtaba Jamenei como el nuevo líder supremo del país. El nuevo mandato ha sido respaldado directamente por Moscú, con el presidente ruso, Vladimir Putin, transmitiendo su “apoyo inquebrantable”, según informó el Kremlin.

Tal como publicó el medio, Putin felicitó formalmente a Mojtaba Jamenei y destacó el contexto en el que asume el puesto, citando las agresiones armadas por parte de Estados Unidos e Israel. El mandatario ruso subrayó que “su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación”. Además, Putin aseguró que, desde su perspectiva, Mojtaba Jamenei mantendrá el legado de su padre y consolidará la unión de la nación iraní frente a las actuales adversidades.

El comunicado del Kremlin difundido este lunes remarca la firmeza de Rusia como socio de la República Islámica, manifestando que Moscú ha sido y continuará siendo un “socio fiable” para Teherán. De acuerdo con lo reportado, Putin expresó su solidaridad con el pueblo iraní ante la escalada del conflicto y transmitió sus mejores deseos para el nuevo dirigente supremo, deseándole “éxito ante las difíciles tareas”, así como “buena salud y fortaleza de espíritu”.

Según detalló la fuente, la elección de Mojtaba Jamenei ocurrió diez días tras la muerte de Alí Jamenei, quien falleció poco después de iniciarse los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. La designación se realizó en un clima de urgencia política, tras la presión de ayatolás y diputados iraníes solicitando celeridad en la sucesión para asegurar la estabilidad institucional ante las amenazas externas.

En paralelo al proceso de nombramiento, el clima internacional experimentó un notable aumento de tensiones. Israel, según consignó el medio, emitió una advertencia el domingo anterior, prometiendo bloquear la designación de Mojtaba Jamenei. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró su intención de influir en el desenlace del proceso sucesorio, afirmando públicamente que el nuevo líder supremo no podría sostenerse en el cargo si no recibía antes la aprobación estadounidense.

El respaldo de Rusia a Teherán, reiterado en el comunicado del Kremlin citado por el medio, refuerza una alianza estratégica en la región, especialmente en la coyuntura de desafíos armados y presiones diplomáticas que enfrenta Irán. Putin también aludió a la complejidad de las tareas que recaen ahora sobre Mojtaba Jamenei en una etapa que calificó de “difícil” para la nación persa, insistiendo en el compromiso de Moscú de mantener la colaboración bilateral.

Los acontecimientos reflejan la relevancia geopolítica del traspaso del liderazgo supremo en Irán, con actores clave del escenario internacional como Rusia, Estados Unidos e Israel implicados en el devenir político del país. El respaldo público del Kremlin, difundido pocos días después de la decisión de la Asamblea de Expertos, enfatiza la dimensión internacional del nombramiento de Mojtaba Jamenei y las expectativas respecto a su papel ante la presión militar externa.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, ha sucedido en un entorno marcado tanto por la urgencia interna de consolidar la autoridad religiosa y política como por la injerencia de actores internacionales. Según detalló el medio, la presión externa y las declaraciones de líderes extranjeros han formado parte del contexto en que la República Islámica procesa este cambio de liderazgo, mientras enfrenta al mismo tiempo operaciones militares y amenazas sobre su soberanía.

Putin concluyó su mensaje oficial reiterando su confianza en que Mojtaba Jamenei “continuará con honor la labor de su padre” y fortalecerá la cohesión del país frente a las pruebas por venir. La cobertura del nombramiento en la prensa internacional y las reacciones de las principales potencias ilustran la profundidad de las implicaciones de este relevo al frente de la República Islámica de Irán.