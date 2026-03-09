Presidente de Ecuador asegura que había injerencia de Cuba en actividades políticas

Quito, 9 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que se había detectado injerencia en actividades "políticas, de disidencia e incluso violentas" en el país andino por parte de Cuba, a cuyos diplomáticos expulsó la semana pasada, incluido su embajador Basilio Gutiérrez.

"De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos", dijo sin entrar en detalles, en una entrevista con la radio Sucre.

Noboa añadió que cuando, "con evidencia suficiente", se dijo a los diplomáticos cubanos que saliesen del país, estos se pusieron a quemar documentación; "hicieron una parrillada de papeles", dijo.

El jefe de Estado cuestionó ese hecho pues "los documentos diplomáticos tienen protección, se pueden llevar sus documentos diplomáticos, nosotros no los podemos tocar, eso de ahí va por valija diplomática".

"Nosotros no lo podemos tocar, pero aún así quemaron papeles", insistió.

A un comentario del entrevistador sobre que la quema de papeles quería decir "que estaban ocultando algo con toda seguridad", Noboa respondió: "Correcto, correcto. Definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática".

El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a todo su personal diplomático, consular y administrativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la "arbitraria", "injustificada", "hostil", "unilateral e inamistosa" medida del Gobierno de Ecuador.

En la entrevista, también se refirió a la rescisión de la residencia del español-venezolano Fernando Casado, cercano al movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el exjefe de Estado Rafael Correa (2007-2017), la mayor fuerza de oposición al Gobierno de Noboa.

El domingo, Correa publicó en su cuenta de X: "Revocan residencia de Fernando Casado, profesor universitario y asesor de Luisa González, con oficio "secreto" del Ministerio del Interior, por "haber cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado".

Añadió que Casado tiene doble nacionalidad: es español, pero su esposa es venezolana, así que adquirió también esta última ciudadanía. "La seguridad jurídica pulverizada", afirmó Correa.

Noboa dijo este lunes que Casado "se va. Simplemente si es que quiere estar aquí para desestabilizar, para planificar desmadres, para incitar el desorden, no necesitamos gente así en este país".

"Encima que se le permitía tener una vida tranquila en el Ecuador y tenía un sueldo hasta altísimo en una Universidad en (la provincia de) Manabí en el pasado, ahora ya no, simplemente ya no, se va".

Noboa dijo que el caso de Casado tiene "conexión" con el tema de Cuba: "Sí hay conexión, sí hay conexión, trabajan todos juntos", comentó el gobernante. EFE