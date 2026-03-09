Pionyang celebra el 8M con un concierto en presencia de la hija de Kim Jong-un

Seúl, 9 mar (EFE).- Corea del Norte celebró el Día Internacional de la Mujer con un concierto en Pionyang al que asistió el líder Kim Jong-un acompañado de su hija adolescente, de quien se especula que podría ser su sucesora, en un momento de gran visibilidad de mujeres en puestos clave.

Las imágenes del evento, celebrado el domingo, muestran a la joven, que se cree podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae y tener unos 13 años, sentada entre sus padres en un estadio lleno, según mostró este lunes la agencia estatal de noticias KCNA.

Cuando Kim Jong-un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, "apareció en el auditorio con su esposa Ri Sol-ju y su querida hija, la emoción de los participantes que esperaban ansiosamente el momento de gloria estalló en estruendosos vítores de '¡Hurra!'", dijo la agencia estatal, con la omisión habitual del nombre de la hija del mandatario.

"Al celebrar el Día de la Mujer, unos días después del 9º Congreso de nuestro partido, en el que repasamos los valiosos logros alcanzados por el bien del país, recordé todos los esfuerzos excepcionales e inéditos que las mujeres de este país habían realizado para lograr dichos éxitos," dijo Kim, en su discurso publicado por la KCNA.

Muchos expertos han señalado que la estructura patriarcal del régimen hermético podría dificultar que una mujer llegue a liderar el país.

Sin embargo, la presencia cada vez más frecuente de la joven en actos clave, como el desfile militar que clausuró el reciente Congreso del partido, ha alimentado las especulaciones sobre su posible sucesión.

El servicio de inteligencia surcoreano ha señalado previamente que Ju-ae podría encontrarse en una fase inicial de designación como heredera. A finales de febrero apareció en unas imágenes disparando un rifle de francotirador, en lo que algunos analistas interpretaron como una señal de que está recibiendo entrenamiento como sucesora.

El protagonismo femenino también se refleja en el reciente ascenso de la hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, dentro del Partido de los Trabajadores, mientras que la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, se ha consolidado como una de las figuras diplomáticas más visibles del régimen. Ambas también estuvieron presentes en el concierto.

"En el futuro, nuestras mujeres también desempeñarán un papel importante para hacer de este país un lugar más armonioso y próspero", dijo el líder norcoreano.

Su discurso, no obstante, mantuvo una visión tradicional del papel femenino, al describir a las mujeres como "físicamente débiles" pero de "voluntad firme" y al destacar su rol como madres y apoyo para los hombres.

El 8 de marzo es un festivo nacional en Corea del Norte, aunque diversos informes de organizaciones internacionales y testimonios de desertoras señalan que las mujeres norcoreanas afrontan una situación de especial vulnerabilidad, afectadas de forma desproporcionada por las carencias económicas del país y por abusos documentados dentro del sistema. EFE

(foto)