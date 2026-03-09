Parlamento de Venezuela debate proyecto de ley de minas tras recibir licencia de EE.UU.

Caracas, 9 mar (EFE).- El Parlamento de Venezuela estudia este lunes, en el primer debate de los dos necesarios para aprobar una norma, el proyecto de ley orgánica de minas, tres días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

El debate empezó sin que se conozca, de momento, el contenido de la nueva normativa que reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada entonces por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

De aprobarse en esta primera discusión, la nueva normativa tendrá que pasar por un proceso de consultas con diversos sectores del país para luego ser sometida a un segundo y último debate en el Parlamento en el que serán estudiados cada uno de sus artículos.

El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El sábado, la ONG SOS Orinoco consideró, en un comunicado, que esta licencia mantiene el "ecocidio y blanquea la riqueza criminal" que asegura existe en regiones de la Amazonía venezolana, que comprende los estados Amazonas y Bolívar, ambos en el sur del país, así como Delta Amacuro (noreste).

A juicio de esa organización, la autorización requiere que Estados Unidos proporcione "planes de debida diligencia de la cadena de suministro", aunque, añadió, "no hay forma de supervisar lo que ocurre dentro de Minerven o en las Áreas Protegidas remotas del sur de Venezuela, donde toda la minería está prohibida por ley".

La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Durante ese encuentro, Rodríguez pidió dar celeridad a una reforma de la Ley de Minas, con el objetivo de ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.EFE

