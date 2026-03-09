Agencias

Pakistán despliega su Armada para proteger el suministro energético ante crisis regional

Islamabad, 9 mar (EFE).- La Armada de Pakistán lanzó este lunes una operación para contrarrestar las amenazas contra el comercio marítimo y garantizar el suministro energético del país, en medio de la crisis regional desatada por el conflicto en Oriente Medio

La operación, con el nombre Muhafiz-ul-Bahr (Mar Seguro), "se ha emprendido para garantizar el flujo ininterrumpido de los suministros energéticos nacionales y la seguridad de las Líneas de Comunicación Marítima", informó el ala de comunicación de las Fuerzas Armadas (ISPR).

La decisión, según el documento, se llevó a cabo por el cambiante entorno de seguridad marítima regional y de las posibles interrupciones en rutas marítimas críticas.

El ejército señaló que esta medida era importante porque el noventa por ciento del comercio de Pakistán se realiza por vía marítima y que actualmente están escoltando a dos barcos mercantes.

Pakistán también aplicó desde el sábado un aumento del veinte por ciento en el precio de la gasolina y el diésel, el mayor incremento en la historia del país, debido a la interrupción de los suministros internacionales por el conflicto en Oriente Medio.

Esta crisis de precios sigue a las amenazas contra el tráfico mercante en el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita una quinta parte del petróleo mundial. Aunque Teherán niega un cierre total, el riesgo de ataques ha interrumpido el flujo regular hacia Pakistán, que depende críticamente de esta ruta.

Para mitigar el desabastecimiento, Islamabad ha activado acuerdos con la petrolera estatal Saudi Aramco para recibir crudo a través del puerto de Yanbu (Mar Rojo), utilizando para el transporte la flota de la Corporación Nacional de Navegación de Pakistán. EFE

