Pakistán anuncia medidas de austeridad ante alza del petróleo por crisis en Oriente Medio

Islamabad, 9 mar (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes una serie de medidas de austeridad, después de que la crisis regional desatada por el conflicto en Oriente Medio impulsara al alza los precios internacionales del petróleo a principios de semana.

En un discurso a la nación transmitido por la televisión nacional la noche del lunes, el mandatario indicó que, "debido a la situación, el precio global del petróleo ha saltado recientemente de 60 a más de 100 dólares por barril", y recordó que Pakistán depende del petróleo y el gas procedentes del Golfo.

"Teniendo esta realidad en mente, el Gobierno ha tomado decisiones difíciles para la economía del país", aseveró Sharif.

Entre las primeras medidas de austeridad, el mandatario precisó que durante los próximos dos meses la asignación de combustible para vehículos oficiales se reducirá a la mitad, con la excepción de las ambulancias, y el 60% de la flota gubernamental quedará inmovilizada.

El primer ministro añadió que los miembros del gabinete renunciarán a su sueldo durante los próximos dos meses y adelantó que el salario de los parlamentarios se reducirá a la mitad.

Asimismo, se retendrá el equivalente a dos días de sueldo de los altos funcionarios que perciban más de 300.000 rupias paquistaníes (unos 1.067 dólares) para destinarlo a ayudas sociales para la población.

El mandatario pakistaní indicó que el presupuesto operativo de los distintos departamentos gubernamentales se recortará en un 20%, lo que incluye la prohibición total de comprar vehículos, muebles o equipos de aire acondicionado para las oficinas del Estado.

Para reducir el consumo de combustible, el Gobierno prohibió los viajes al extranjero no esenciales de sus funcionarios y canceló las cenas oficiales, priorizando las videoconferencias.

La jornada laboral pública se reducirá a cuatro días por semana con un 50% de teletrabajo, excepto en los bancos, y todas las escuelas cerrarán durante dos semanas.

Estos acontecimientos se producen tras un aumento este fin de semana de 55 rupias paquistaníes (0,20 dólares) por litro en los precios de la gasolina y el diésel en Pakistán, en un momento en que el estrecho de Ormuz, que abastece una quinta parte del consumo mundial de petróleo, se enfrenta a interrupciones debido al actual conflicto en Oriente Medio.

Aunque Teherán niega un cierre total, el riesgo de ataques ha interrumpido el flujo regular hacia Pakistán, que depende críticamente de esta ruta.

La División de Petróleo de Pakistán recibió instrucciones de presentar informes diarios de existencias, mientras que a la Autoridad Reguladora de Petróleo y Gas (OGRA) del país se le encomendó mantener una estricta supervisión del mercado. EFE