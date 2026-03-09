Nexperia niega haber cortado el acceso a sus sistemas informáticos a su filial en China

La Haya, 9 mar (EFE).- El fabricante de semiconductores Nexperia rechazó este lunes las acusaciones de su filial en China de que le ha cortado el acceso a los sistemas informáticos de la empresa, lo que supuestamente habría impedido la comunicación y la reanudación de la producción.

En un comunicado emitido desde su sede en Nimega, en Países Bajos, la compañía aseguró que las afirmaciones de la dirección de Nexperia China son “incorrectas y engañosas” y defendió que las medidas informáticas adoptadas responden a las políticas internas de la empresa y las normativas de seguridad.

La polémica comenzó el pasado viernes, cuando responsables de la filial china afirmaron que no podían comunicarse ni reiniciar la producción porque la matriz había cortado el acceso a los sistemas de tecnología de la información.

Según Nexperia, el conflicto se originó después de que la dirección de la filial en China ordenó a finales de año separar el entorno informático de las entidades de China del sistema central de la empresa en Países Bajos.

La matriz señaló que entre esas acciones se incluyeron la creación de correos electrónicos no autorizados, el abandono del uso de direcciones oficiales de la empresa, la introducción de plataformas de colaboración no aprobadas y el traslado de más de un centenar de ordenadores y otros equipos informáticos a redes que no pertenecen a Nexperia.

Estas decisiones, según la empresa, situaron los sistemas de la filial china “fuera del marco de gobernanza, cumplimiento normativo y seguridad” del grupo, lo que llevó a la matriz a aplicar medidas de protección informática.

Nexperia aseguró que “ningún sistema de fabricación fue bloqueado” y que cualquier incidencia se resolvió “en cuestión de horas”, por lo que las medidas adoptadas no habrían afectado a la capacidad de la filial para completar productos.

La empresa también rechazó que las dificultades operativas de la filial puedan atribuirse a la sede central.

Nexperia es una empresa de semiconductores con sede en Países Bajos que produce componentes electrónicos utilizados en dispositivos como automóviles, teléfonos móviles y equipos industriales, y cuenta con operaciones en Europa y Asia.

El inicio de las tensiones entre la matriz y la filia china se remontan al pasado verano, cuando el Gobierno de Países Bajos decidió intervenir en Nexperia para evitar que su conocimiento tecnológico y propiedad intelectual pudieran transferirse a China.

Además, un tribunal neerlandés suspendió por separado al director general chino Zhang Xuezheng (Wing).

A mediados de febrero, un tribunal neerlandés ordenó una investigación sobre la política y la gestión interna de Nexperia al considerar que hay “motivos fundados” para dudar de su administración y mantuvo la suspensión del consejero delegado. EFE