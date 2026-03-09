Agencias

Ministro de Exteriores de Ucrania asistirá a la toma de posesión de Kast

Guardar

Kiev, 9 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, participará este 11 de marzo en la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una gira por América Latina que le llevará también a Panamá.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ucrania, se trata de la primera gira por América Latina de un jefe de la diplomacia ucraniana en 13 años.

Sibiga estaré en Chile el 10 y el 11 de marzo, y se reunirá en Santiago con Kast, con ministros del Gobierno chileno y con integrantes de las delegaciones de otros países latinoamericanos que asistirán a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile.

Chile ya fue con el anterior presidente, Gabriel Boric, uno de los países de la zona más alineados con Ucrania en el contexto de la guerra iniciada en febrero de 2022 por la invasión rusa.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania también ha adelantado en su nota que Sibiga estará en Panamá el 12 y el 13 de marzo.

En Ciudad de Panamá tiene previsto inaugurar una embajada de Ucrania y reunirse con su homólogo panameño, con el que tiene previsto firmar varios acuerdos bilaterales.

Ucrania ha abierto desde el comienzo de la guerra varias embajadas en Latinoamérica, en un intento de contrarrestar la influencia rusa en la zona.

Antes de volar a América, Sibiga pasará por Polonia, donde se reunirá hoy con su homólogo polaco. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Topuria-Gaethje, combate estelar de la velada de la UFC en la Casa Blanca

Topuria-Gaethje, combate estelar de la

Kuwait informa de la muerte de dos militares durante labores de seguridad

El ministerio del Interior lamentó el fallecimiento de dos oficiales del Ejército, víctimas de un ataque mientras cumplían labores, en medio de una ofensiva regional con drones y misiles que ha causado daños en infraestructuras clave y alerta ciudadana

Kuwait informa de la muerte

Denuncian el traslado del alcalde de Guayaquil a una cárcel inspirada en el modelo Bukele

Infobae

Pekín y Moscú "no temen ninguna provocación ni presión externa", dice el canciller chino

Infobae

Los hutíes de Yemen celebran la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán

Infobae