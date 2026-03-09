Lunes 9 de marzo (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán - Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, fue elegido este lunes como nuevo líder supremo de Irán, en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes tras la muerte de su padre al inicio del conflicto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Israel continúa sufriendo el impacto menor de los misiles de racimo utilizados por Irán e interceptando los balísticos que se dirigen mayoritariamente a ciudades como Tel Aviv o Haifa, aunque hace una semana que no registra víctimas mortales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Líbano cumple una semana bajo ataque israelí, sin que los contactos diplomáticos de las autoridades ni sus medidas contra el grupo chií Hizbulá hayan logrado frenar la violencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos.(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Magreb no escapa al impacto de la guerra en Oriente Medio, una región sin bases militares estadounidenses y que mantiene relaciones diplomáticas con Irán, salvo Marruecos, donde Argelia y Libia pueden beneficiarse siendo productores de hidrocarburos, mientras Rabat y Túnez temen las secuelas de una crisis económica. (Texto)

- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, líderes de dos países que han enviado medios militares para proteger a la isla tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano. (Texto)

- Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, realizan una videollamada con líderes de países de Oriente Medio para analizar la evolución del conflicto en la región.

UE EUROGRUPO

Bruselas - Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) abordan el posible impacto de la guerra en Irán sobre la economía europea, en especial desde el punto de vista de los precios de la energía tras el reciente encarecimiento del petróleo y del gas, y también prevén un intercambio sobre finanzas digitales y su marco regulatorio.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

PORTUGAL PRESIDENTE

Lisboa - El exministro socialista António José Seguro es investido como presidente de Portugal, tras ganar las elecciones al ultraderechista André Ventura, y toma el relevo como jefe de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, después de diez años en el cargo. Al acto asiste el rey Felipe VI de España.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TURQUÍA JUSTICIA

Estambul - Comienza el juicio contra el destituido alcalde socialdemócrata de Estambul Ekrem Imamoglu por supuesta corrupción. La fiscalía exige hasta un total de 2.352 años de cárcel.

(Texto) (Foto)

VENEZUELA PARLAMENTO

Caracas - El Parlamento de Venezuela convoca a una sesión para debatir una reforma de la Ley de Minas días después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizara a empresas estadounidenses a participar en determinadas actividades de explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras la definición el domingo de tres candidaturas en consultas interpartidistas y la elección de los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes, donde las principales fuerzas serán el oficialista Pacto Histórico, de izquierda, y el opositor Centro Democrático, de derecha.

(Texto) (Foto)

EEUU HAITÍ

Miami - El juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia en las colinas a las afueras de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, está previsto que comience este lunes.

(Texto)

FUKUSHIMA ANIVERSARIO

Okuma - Cuando se cumple esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre la reactivación de las centrales atómicas en Japón en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París - Las firmas Zimmermann, Ungaro, Agnès b. y Chanel muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto)

WILLIE COLON

Nueva York - Nueva York despide al estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

- Con motivo de la investidura este miércoles del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, la Agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía CHILE INVESTIDURA.

- Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guia ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

América

Sao Paulo.- BRASIL SUDÁFRICA.- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, realiza una visita de Estado a Brasil, en la que se reunirá con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y participará en un foro empresarial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras la definición el domingo de tres candidaturas en consultas interpartidistas y la elección de los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes, donde las principales fuerzas serán el oficialista Pacto Histórico, de izquierda, y el opositor Centro Democrático, de derecha. (Texto) (Foto)

Miami.- EEUU HAITÍ.- Comienza en Miami el juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, lo que desató una ola de violencia e inestabilidad política que no ha terminado. (Texto)

El Alto.- BOLIVIA ACCIDENTE.- Amautas o sabios andinos de Bolivia realizan una ceremonia ancestral de despacho de los ajayus o almas, en el lugar en donde un avión de carga de dinero se accidentó y provocó la muerte de 24 personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- DÍA MUJER ARGENTINA.- Las mujeres argentinas vuelven a las calles con motivo del 8M, pero un día después, para reclamar sus derechos tras más de dos años de recortes en las políticas de apoyo a las mujeres durante el Gobierno de Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más participa en una audiencia pública del 195° período de sesiones de la CIDH, espacios clave para visibilizar violaciones a derechos humanos y exigir respuestas de los Estados, donde expondrán la situación urgente de Nicaragua.

Caracas.- VENEZUELA MIGRACIÓN.- El partido opositor Un Nuevo Tiempo ofrece una rueda de prensa para abordar la "necesidad de salvaguardar" los derechos migratorios de los venezolanos en el ámbito internacional y presentará propuestas para enfrentar esta situación. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO TECNOLOGÍA.- El Secretario de Educación de México, Mario Delgado, habla en entrevista con EFE sobre la iniciativa de ley que busca regular el uso de tecnologías en las escuelas del país, donde más del 70 % de la población de seis años o más es usuaria de internet, y entre los adolescentes, la proporción supera el 90 % a escala mundial. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY SALUD.- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay lanza una campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubeola. (Texto) (Foto)

11:00GMT.- Nueva York.- AYUSO EEUU.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega a Nueva York en busca de nuevas inversiones para la región con reuniones con compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas.

12:30GMT.- Nueva York.- WILLIE COLÓN.- Nueva York despide a Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA CIDH.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 195° Período de Sesiones, del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, donde abordará situaciones urgentes de derechos humanos y un diálogo abierto con organizaciones sociales sobre los desafíos del sistema interamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística divulga la inflación de febrero tras el 3,59 % en enero, su nivel más bajo en cuatro años. (Texto)

14:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la industria automotriz de febrero tras una caída en la producción del 2,65 % y un aumento en la exportación del 2,33 % en enero. (Texto)

Europa

Estambul.- TURQUÍA JUSTICIA.- Comienza el juicio contra el destituido alcalde socialdemócrata de Estambul Ekrem Imamoglu por supuesta corrupción. La fiscalía exige hasta un total de 2.352 años de cárcel. (Texto) (Foto)

Pafos.- IRÁN GUERRA.- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, se reúne en la base aérea Andreas Papandreou, en Pafos, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. (Texto)

Bruselas -IRÁN GUERRA - Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, realizan una videollamada con líderes de países de Oriente Medio para analizar la evolución del conflicto en la región.

Bruselas -UE EMPLEO - Los ministros europeos de Empleo se reúnen en un Consejo para debatir, entre otros temas, el uso de la IA para reforzar el empleo de calidad y adoptar unas conclusiones sobre la inclusión social de los menores y la lucha contra la pobreza infantil. Asisten la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Juventud, Sira Rego. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL PRESIDENTE.- El exministro socialista António José Seguro, es investido como presidente de Portugal, tras ganar las elecciones al ultraderechista André Ventura, y toma el relevo como jefe de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, después de diez años en el cargo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres -R. UNIDO COMMONWEALTH - Los reyes Carlos III y Camila y otros miembros de la familia real del Reino Unido asisten a un servicio religioso en la Abadía de Westminster en Londres por el Día de la Commonwealth, que celebra la mancomunidad de antiguos territorios británicos.

Oslo.- NORUEGA OTAN.- Comienzan las maniobras militares "Cold Response", en las que participan unos 25.000 soldados de 14 países de la OTAN en el norte de Noruega y de Finlandia

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

Yakarta.- INDONESIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en Yakarta, donde visita una mezquita, una catedral y se reúne con el presidente del país, Pravowo Subianto.

París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal Correccional de París decide si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no portar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de campaña de 2012.

22:01GMT.- Copenhague.- ARMAMENTO INFORME.- El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) publica su informe anual sobre la evolución del comercio de armas mundial en el último lustro (Texto)

06:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- Destatis publica el dato de enero de la cartera de pedidos de la industria alemana. (Texto)

06:45GMT.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- Bruselas acoge la conferencia anual de Embajadores de la Unión Europea, que bajo el título “Avanzando los intereses de la UE en un punto de inflexión”, reunirá en Bruselas a 145 embajadores y jefes de delegación de la UE en todo el mundo.

08:00GMT.- Stuttgart.- ALEMANIA PARTIDOS.- Los colíderes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla y Alice Weidel, analizan en rueda de prensa el resultado de las elecciones regionales del domingo en Baden-Wurtemberg, en el suroeste de Alemania.

08:30GMT.- Viena.- ONU DROGAS.- Los 53 Estados de la Comisión de Estupefacientes de la ONU debaten en Viena la situación del problema global de las drogas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:05GMT.- Coblenza.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita el Centro de Liderazgo Interno de las Fuerzas Armadas en la sede de Coblenza.

11:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, comparece ante la prensa después de una reunión de la cúpula del partido conservador, que tiene lugar después de las elecciones regionales de Baden-Wurtemberg el domingo pasado. (Texto) (Foto)

12:45GMT.- Gniezno.- POLONIA MEDIOAMBIENTE.- El ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, participa en una reunión del Triángulo de Weimar con sus homólogos de Polonia y Francia, Paulina Hennig-Kloska y Monique Barbut, respectivamente.

13:00GMT.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo)

13:30GMT.- Maguncia.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa, Boris Pistorius, asiste a una presentación de las capacidades de defensa contra drones de la policía de Renania-Palatinado.

17:00GMT.- Estrasburgo.- UE MIGRACIÓN.- La comisión de Libertades Civiles vota la legislación europea sobre retornos

19:00GMT.- París.- FRANCIA ARTE RUPESTRE.- El arte rupestre de la cueva francesa de Font-de-Gaume es más reciente de lo que se creía, según un estudio del CNRS francés.

08:40GMT.- Málaga (España) - La coproducción hispano-mexicana 'El guardián', dirigida por Nuria Ibáñez y que se desarrolla en Baja California, llega a la sección oficial del Festival de Málaga junto a la comedia española 'Laponia', mientras que en el apartado de premios honoríficos es el turno de la veterana actriz Victoria Vera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Teherán - IRÁN GUERRA - Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre puntos de la infraestructura iraní no cesan mientras se espera el anuncio del nuevo líder supremo tras la muerte de Alí Jameneí.(Texto)(Foto)(Vídeo)

Jerusalén - IRÁN GUERRA - Israel continúa sufriendo el impacto menor de los misiles de racimo utilizados por Irán e interceptando los balísticos que se dirigen mayoritariamente a ciudades como Tel Aviv o Haifa, aunque hace una semana que no registra víctimas mortales. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Beirut -IRÁN GUERRA - El Líbano cumple una semana bajo ataque israelí, sin que los contactos diplomáticos de las autoridades ni sus medidas contra el grupo chií Hizbulá hayan logrado frenar la violencia. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Jerusalén/Gaza -IRÁN GUERRA - Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Argel/Rabat.- IRÁN GUERRA.- El Magreb no escapa al impacto de la guerra en Oriente Medio, una región sin bases militares estadounidenses y que mantiene relaciones diplomáticas con Irán, salvo Marruecos, donde Argelia y Libia pueden beneficiarse siendo productores de hidrocarburos, mientras Rabat y Túnez temen las secuelas de una crisis económica. (Texto)

Rabat - Juicio contra la activista Zineb Jarrubi, marroquí residente en Francia, acusada de cometer "delitos electrónicos" por difundir en redes mensajes en apoyo del Movimiento GENZ.

Asia

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Se celebra en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Seúl.- COREA CONFLICTO.- Seúl y Washington comienzan uno de sus principales ejercicios militares conjuntos, Freedom Shield (FS), entre un aumento de tensión con Pionyang, a causa de las recientes incursiones de drones en su territorio desde el Sur. El ejercicio concluye el 19 de marzo.

Okuma.- FUKUSHIMA ANIVERSARIO.- Cuando se cumple esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre la reactivación de las centrales atómicas en Japón en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de febrero de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,2 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

