Los hutíes de Yemen celebran la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán

Saná, 9 mar (EFE) - El movimiento hutí del Yemen felicitó este lunes a Irán por el nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder Supremo de la República Islámica, lo que consideraron como una "nueva victoria para la Revolución Islámica".

En un comunicado, el politburó de los hutíes también elogió la sucesión como un "golpe rotundo" para los adversarios de Irán.

El grupo elogió la "fe, la sabiduría y el coraje" de Mojtaba Jamenei y expresó su confianza en que su liderazgo fortalecerá el papel de Irán en la lucha contra la "agresión estadounidense-israelí" y la "arrogancia global".

Los hutíes son un grupo rebelde chií alineado con Irán y controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluyendo la capital, Saná, desde 2014.

Sus vínculos con Teherán se han profundizado durante la guerra civil yemení, donde se han enfrentado a una coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al gobierno reconocido internacionalmente.

La transición de liderazgo en Irán marca la primera sucesión hereditaria en la historia de la República Islámica. Mojtaba Jamenei, considerado durante mucho tiempo una figura influyente entre bastidores, fue elegido tras el asesinato de su padre hace poco más de una semana a causa de ataques aéreos israelíes.

La declaración de los hutíes también hizo un llamado a una mayor solidaridad con Irán, presentando al país como defensor de los pueblos oprimidos y destacando su prolongado apoyo a la causa palestina.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, eligió al ayatolá Mojtaba Jameneí, como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica.

Autoridades políticas, parlamentarias y militares de Irán respaldaron este el nombramiento y defendieron la designación como una medida para garantizar la estabilidad del país en medio de la guerra con EE.UU. e Israel.EFE