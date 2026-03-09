Líder indígena colombiana Aída Quilcué será compañera de fórmula del izquierdista Cepeda

Bogotá, 9 mar (EFE).- El senador colombiano Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición oficialista Pacto Histórico, anunció este lunes que la líder indígena nasa y senadora Aída Quilcué será su compañera de fórmula a la Vicepresidencia para las elecciones del próximo 31 de mayo.

"Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país junto a la dirección política del Pacto Histórico que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), senadora de la República Aída Quilcué", anunció Cepeda en un video difundido en sus redes sociales.

Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia, subrayó que la elección de Quilcué responde a la necesidad de construir un país democrático que no solo busque la justicia social, sino que reconozca plenamente su diversidad étnica y cultural.

La trayectoria de Quilcué, integrante de la comunidad indígena nasa, del convulso departamento del Cauca (suroeste), está cimentada en una lucha histórica por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Antes de llegar al Senado, la líder de 53 años se consolidó como una de las voces más influyentes del movimiento indígena en el suroeste de Colombia, ocupando cargos como consejera mayor del CRIC y consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Su liderazgo la ha llevado a presentar ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las denuncias sobre la persecución y el exterminio de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado colombiano.

Sin embargo, su activismo ha tenido un alto costo personal y familiar, como el asesinato en 2008 de su esposo, Edwin Legarda, en un ataque perpetrado por miembros del Ejército, crimen que se convirtió en un símbolo de la violencia contra el liderazgo indígena.

Quilcué ha sobrevivido a múltiples atentados y amenazas, incluyendo un ataque armado contra su vehículo oficial en octubre de 2022 y un intento de ingreso a su vivienda en 2023.

En febrero pasado la senadora fue víctima de un rapto temporal en el páramo de Totoró, del cual fue rescatada por la Guardia Indígena, un cuerpo civil no armado que ella promueve como modelo de protección comunitaria.