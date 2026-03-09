Liberales británicos piden anular el posible viaje de Carlos III a EEUU por guerra en Irán

Londres, 9 mar (EFE).- El líder del Partido Liberal Demócrata británico, Ed Davey, pidió este lunes al primer ministro, Keir Starmer, que cancele un posible viaje de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos previsto para abril, tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la gestión británica de la guerra contra Irán.

Davey, cuya formación es la tercera fuerza parlamentaria del Reino Unido y la única de implantación nacional que se opone abiertamente a la guerra, afirmó que el viaje, que no ha sido confirmado oficialmente pero que varios medios dan por hecho, "no debería seguir adelante".

"En un momento en que Trump ha lanzado una guerra ilegal que está devastando Oriente Medio y elevando las facturas energéticas de las familias británicas, está claro que esta visita no debería celebrarse", dijo el dirigente liberal.

"Una visita de Estado de nuestro rey sería vista como otro enorme triunfo diplomático para el presidente, por lo que no debería concederse a alguien que insulta y perjudica repetidamente a nuestro país", añadió.

Según los medios británicos, el Gobierno laborista planeaba que Carlos III y la reina Camila viajaran a EE.UU. a finales del próximo mes como parte de los actos programados por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, que se cumple el 4 de julio.

Sin embargo, desde el inicio el 28 de febrero de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán han surgido fricciones entre Washington y Londres.

La semana pasada, Trump criticó a Starmer por su falta de apoyo al comienzo de la guerra y dijo el martes que no estaba "tratando con (Winston) Churchill", en alusión al ex primer ministro conservador que gobernó el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

El sábado, afirmó además en su red social Truth Social que Londres se planteaba enviar dos portaaviones a Oriente Medio -lo que Downing Street no ha confirmado- y afirmó que ya no hacía falta: "¡No necesitamos gente que se una a las guerras cuando ya las hemos ganado!", exclamó.

Aunque el Reino Unido no participa formalmente en la ofensiva contra el régimen de Teherán, el 1 de marzo autorizó a EE.UU. a usar sus bases de Fairford en Inglaterra y Diego García en el océano Índico con "fines defensivos", para prevenir ataques iraníes a países del golfo Pérsico donde hay intereses británicos.

Desde su llegada al trono el 8 de septiembre de 2022, Carlos III ha realizado visitas de Estado a Alemania, Francia, Kenia, Italia y el Vaticano, además de viajar a Australia y Samoa para asistir a reuniones de la Commonwealth (mancomunidad de exterritorios británicos).

Por su parte, Trump ha hecho dos visitas de Estado al Reino unido: una en junio de 2019, durante su primer mandato, y otra el pasado septiembre, en lo que supuso un hito histórico para un presidente estadounidense. EFE