Las bolsas del Sudeste Asiático se hunden ante la subida del precio del petróleo

Bangkok, 9 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático se hundieron este lunes, con Vietnam y Filipinas liderando los desplomes, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase el domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

El indicador VN del parqué de Ho Chi Minh cayó un 6,51 % o 115,05 puntos, hasta quedar en 1.652,79 enteros.

En Manila el selectivo filipino PSEi se desplomó un 4,97 % o 314,19 unidades y se situó en las 6.006,22.

El referencial de Yakarta, el JCI, bajó un 3,27 % o 248,32 puntos y la bolsa indonesia terminó en 7.337,37 enteros.

El KLCI de Kuala Lumpur se dejó un 2,55 % o 43,89 unidades, hasta las 1.674,17.

En Bangkok, el SET cedió un 1,94 % o 27,4 puntos y cerró en 1.382,97 enteros.

El STI de Singapur retrocedió un 1,89 % o 91,64 unidades y la plaza de la próspera ciudad-Estado topó los 4.756,61 puntos.

Las pronunciadas caídas en las principales bolsas del Sudeste Asiático se enmarcan en el contexto de guerra en Oriente Medio y suceden a la subida del precio del crudo, una realidad que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció horas antes de la apertura de los parqués de la región que "es un pequeño precio" que hay que pagar.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo, se ha intensificado en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Mandos iraníes han amenazado con impedir el paso de buques por la vía estratégica, mientras Washington ha advertido que garantizará la libertad de navegación. Trump ha señalado que, de ser necesario, la Marina estadounidense podría escoltar a petroleros que crucen el estrecho para asegurar el suministro energético global.

Según datos de la analista Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino Asia, continente al que también llega cerca del 83 % del GNL que transita por esta ruta clave para el comercio energético mundial. EFE