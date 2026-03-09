La UE destinará fondos de su presupuesto ante emergencias para ayudar a 130.000 personas en Líbano

Los recientes ataques en la región de Oriente Próximo y su impacto sobre la infraestructura energética y la seguridad marítima han motivado a la Unión Europea a reforzar su respaldo a la estabilidad regional. Según informó la agencia Europa Press, la Comisión Europea comunicó el despliegue inmediato de fondos de emergencia destinados a socorrer a la población civil desplazada en Líbano, que afronta las consecuencias del conflicto generado por los ataques israelíes sobre presuntos objetivos del grupo Hezbolá.

Tal como publicó Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunciaron mediante un comunicado conjunto la movilización de recursos a través de ReliefEU, la herramienta europea de asistencia rápida ante crisis. Estos fondos contemplan atención para 130.000 personas en territorio libanés, población que ha experimentado desplazamientos internos a gran escala a raíz de la intensificación de las hostilidades en la frontera sur del país.

En la declaración oficial, Von der Leyen y Costa resaltaron que la videoconferencia mantenida con mandatarios de Jordania, Egipto, Bahréin, Líbano, Siria, Turquía, Armenia, Irak, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán sirvió para intercambiar visiones sobre la respuesta humanitaria ante la situación en Líbano y los efectos derivados de la guerra en Irán, así como de la violencia regional. El medio Europa Press detalló que los líderes europeos manifestaron una "profunda preocupación por el impacto de la crisis regional en Líbano y su grave efecto sobre los civiles", al tiempo que recalcaron la necesidad de resguardar a la población y mantener la soberanía del país.

El comunicado conjunto atribuye a la videollamada con los jefes de Estado y de Gobierno de Oriente Próximo el valor de fortalecer el alcance diplomático y la solidaridad de la Unión Europea, en continuidad con los contactos que tanto Von der Leyen como Costa han establecido desde el inicio del conflicto. Asimismo, reconocen los esfuerzos diplomáticos previos encabezados por Kaja Kallas, Alta Representante para Política Exterior de la UE. El documento reitera la condena europea "en los términos más enérgicos" a "los ataques indiscriminados por parte de Irán" y declara la "plena solidaridad" de la Unión Europea con las comunidades afectadas.

Durante este encuentro virtual, los líderes europeos también expusieron su agradecimiento a los países de la región por la colaboración en la repatriación de decenas de miles de ciudadanos europeos al inicio de la guerra, según informó Europa Press. En sus palabras, la Unión Europea reafirma su papel como “socio fiable y de larga trayectoria” para Oriente Próximo y expresa disposición a aportar en todos los frentes posibles para reducir la tensión y facilitar la reanudación de contactos diplomáticos, persistiendo en la confianza en el diálogo como vía principal para resolver los conflictos.

Von der Leyen y Costa destacaron la "coherencia" del bloque comunitario respecto a la política hacia Irán e insistieron en solicitar al gobierno iraní el cese de su programa nuclear y la limitación de su desarrollo de misiles balísticos. De igual modo, el comunicado reprueba "la inaceptable represión y violencia perpetrada por el régimen iraní contra sus propios ciudadanos", detalló el medio Europa Press.

El texto conjunto evita cualquier referencia explícita a las acciones armadas emprendidas por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, centrando su enfoque en la condena de los bombardeos y en la urgencia humanitaria derivada. Los líderes europeos recordaron durante la reunión la relevancia de las operaciones navales 'Aspides' y 'Atalanta', dos misiones marítimas de la UE enfocadas en proteger la seguridad del transporte internacional y en prevenir alteraciones en la cadena de suministro global, especialmente ante la amenaza del cierre del estrecho de Ormuz y los daños a instalaciones energéticas causados por los ataques iraníes.

Von der Leyen y Costa plantearon ante los líderes regionales la necesidad de adaptar y reforzar dichas misiones de manera flexible, con el fin de responder de manera más eficaz a los riesgos cambiantes. Europa Press consignó que ambos dirigentes reiteraron la importancia de mantener un contacto próximo y continuo con los países socios, evaluando de forma sistemática la evolución de los acontecimientos y explorando las vías disponibles para el restablecimiento de la paz y la estabilidad en toda la región de Oriente Próximo.

Finalmente, el compromiso de la Unión Europea se expresó en la determinación de proporcionar apoyo inmediato a través del fondo ReliefEU para mitigar la crisis humanitaria en Líbano, actuando en coordinación con la comunidad internacional y las autoridades locales. Los líderes europeos aseguraron la disponibilidad del bloque para mantener la estabilidad, la protección de la sociedad civil y la promoción de iniciativas diplomáticas en una coyuntura caracterizada por la presión sobre el orden internacional y la vulnerabilidad de las cadenas logísticas globales, informó Europa Press.