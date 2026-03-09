La Marina mexicana incauta dos toneladas de cocaína en el Pacífico

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- Agentes de la Secretaría de Marina de México incautó 80 bultos de dos toneladas de presunta cocaína al sur de las costas de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

El Gabinete de Seguridad mexicano informó en un comunicado que decomisaron la mercancía a más de 200 millas naúticas al suroeste de las costas de Acapulco, en el Pacífico mexicano, y donde la encontraron gracias a información de inteligencia de las autoridades navales.

La Guardia Costera desplegó aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para asegurar los 80 bultos de cocaína, cuyo peso confirmará el Ministerio Público como parte de la investigación correspondiente.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras", concluyó el Gabinete de Seguridad.

Este nuevo decomiso se produce dos días después de que las autoridades mexicanas aseguraron 300 kilos de metanfetamina en la misma región, Guerrero, al desmantelar un laboratorio clandestino.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos, que ha elevado la presión contra los carteles mexicanos y ha realizado bombardeos en el Pacífico y el Atlántico a presuntas "narcolanchas". EFE