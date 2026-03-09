La Bolsa española pierde un 0,86 % pendiente del precio del petróleo

Madrid, 9 mar (EFE).- La Bolsa española cedió este lunes un 0,86 % y la cota de los 17.000 puntos en una jornada marcada por el temor a una crisis energética después de que el petróleo se disparara por encima de los 100 dólares pendiente de la duración del conflicto en Oriente Medio.

El selectivo español retrocedió 146,2 puntos hasta cerrar en los 16.928,2 enteros. En lo que va de año, acumula unas pérdidas del 2,19 %.

La Bolsa española suavizó las caídas al cierre tras abrir la semana con retrocesos superiores al 3 % con el precio del petróleo en el torno de los 120 dólares. Al cierre de las plazas europeas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza en unos 100 dólares.

Las pérdidas en la Bolsa frenaron tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de una reunión extraordinaria de ministros de Energía del G7 mañana martes para desbloquear el tránsito por el estrecho de Ormuz.

De los grandes valores del IBEX 35, Telefónica cedió el 2,4 %; el Inditex, el 2,08 %; Santander, el 1,18 %; BBVA, el 0,82 %; e Iberdrola, el 0,49 %, mientras que Repsol ganó el 1,01 %. EFE

