Israel sobre Mojtaba Jameneí: "Cambiar al hombre que está al mando no cambia el régimen"

Naciones Unidas, 9 mar (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró este lunes que la elección del ayatolá Mojtaba Jameneí para suceder a su padre, el asesinado Alí Jamaneí, como nuevo líder supremo de Irán no supone un cambio del régimen con el que la operación conjunta con Estados Unidos quiere terminar.

"Cambiar al hombre que está al mando no cambia el régimen", declaró el embajador israelí en una rueda de prensa. "Es la misma ideología, las mismas ambiciones nucleares, los mismos misiles balísticos, los mismos representantes del terrorismo..."

El embajador israelí reaccionó al nombramiento de Jameneí, religioso de 56 años, anunciado este domingo, que, de acuerdo con analistas representa una postura continuista con sus únicos dos predecesores en los 47 años de vida de la República Islámica.

"Mi consejo para los nuevos líderes de Teherán es que miren lo que les pasó a aquellos que pensaron que podían amenazar a Estados Unidos e Israel", afirmó.

Además de su padre, los ataques del pasado 28 de febrero acabaron con la vida de la madre, la mujer y un hijo del nuevo líder supremo.

Según indicó Danon, Israel sigue "comprometido" con los objetivos de la operación conjunta con Washington "para desmantelar las capacidades nucleares y balísticas del régimen y debilitar la maquinaria que le permite amenazar a la región y oprimir a su propio pueblo".

"A medida que la maquinaria se debilite, ustedes, el pueblo de Irán, tendrán la oportunidad de forjar su futuro con derechos y justicia para las mujeres", añadió.

Danon se mostró "optimista" sobre la situación en el estrecho de Ormuz, cuya amenaza de cierre total está disparando el precio del petróleo en otras partes del mundo.

"Controlamos el espacio aéreo en Irán. Estamos persiguiendo a los lanzadores. Estamos degradando las capacidades del régimen. Por lo tanto, les resultará más difícil atacar a civiles en Dubai y a buques en el estrecho de Ormuz", comentó al respecto.

No obstante, el embajador israelí confesó que, a pesar de los esfuerzos, "no significa que vaya a estar garantizado al 100 %", sino que, "les resultará más difícil hacerlo".

Este estrecho, por el que transita una quinta parte del crudo del mundo y buena parte de minerales estratégicos, está virtualmente cerrado por las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra quienes lo transiten.

Teherán, que en un primer momento negó que el paso fuera a cerrarse, afirmó este domingo que es "poco probable que se pueda establecer la seguridad" en el estrecho. EFE