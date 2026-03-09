Infografías del lunes 9 de marzo de 2026

ARMAMENTO INFORME - El comercio mundial de armas aumentó cerca de un 10 % entre 2021 y 2025, impulsado por el fuerte crecimiento de la demanda en Europa y por mayores importaciones de países como Ucrania, India, Arabia Saudí, Catar y Japón, según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

ÓSCAR - Las películas más nominadas en la historia de los Premios Óscar han marcado hitos al convertir múltiples candidaturas en premios, como Titanic o The Lord of the Rings: The Return of the King; en 2026, Sinners lidera con 16 nominaciones y buscará sumarse a ese selecto grupo.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES - La Liga de Campeones retoma su competencia con los octavos de final, en los que el Paris Saint-Germain buscará seguir en carrera para defender el título logrado en la edición anterior, mientras clubes como Liverpool FC, Chelsea FC, FC Barcelona, Real Madrid CF y Manchester City FC aspiran a avanzar a la próxima fase.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Newscastle - Barcelona.

AUTOMOVILISMO GP AUSTRALIA - El británico George Russell (Mercedes) hizo valer los pronósticos y se impuso en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Australia.

ONE PIECE - La segunda temporada de One Piece llega a Netflix con nuevas aventuras para los piratas ‘Sombrero de Paja’, que se adentran en la peligrosa Grand Line mientras continúan su búsqueda del legendario tesoro que da nombre a la serie. EFE

