Gobierno está "monitorizando" los efectos económicos de la guerra y asegura que tiene "margen" para aplicar medidas

El argumento de que España posee un “importante mix energético y fuentes de suministro diversificadas” fue la base de la respuesta de Elma Saiz este lunes al abordar la situación económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Ante la prensa, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insistió en la capacidad del país para responder a impactos externos y presentó la postura oficial del Gobierno, resaltando el seguimiento a los efectos del conflicto internacional sobre la economía española y la existencia de “margen” suficiente para la aplicación de medidas si resultaran necesarias. De acuerdo con el medio Europa Press, Elma Saiz instó a la oposición a abandonar posiciones partidistas y aseguró que el Ejecutivo priorizará la protección de la ciudadanía y del entorno empresarial ante eventuales consecuencias económicas.

Según consignó Europa Press, Saiz detalló que el Gobierno mantiene vigilancia constante sobre el contexto global, especialmente tras el estallido del conflicto armado entre Irán y países de Oriente Medio, y reconoció que la evolución de la situación podría llegar a tener repercusiones económicas. Aunque no precisó si el Consejo de Ministros previsto para el martes adoptará medidas extraordinarias, la ministra enfatizó la importancia de una respuesta coordinada y de evitar confrontaciones políticas innecesarias ante escenarios complejos. Subrayó que la sociedad española ha exigido el respeto al derecho internacional y ha rechazado la guerra, y que el Ejecutivo mantiene ese compromiso.

Durante su declaración, en el contexto del Festival de Málaga, Saiz reiteró que el Gobierno ha enfrentado situaciones similares en el pasado, como los efectos inflacionistas surgidos tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según publicó Europa Press. Recordó la experiencia acumulada en la implementación de “escudos sociales” para mitigar el impacto económico sobre los ciudadanos, pymes y autónomos. Además, recalcó que la política energética ha permitido al país estar mejor preparado ante fluctuaciones internacionales gracias a la diversificación de fuentes y la gestión fiscal responsable.

Según reportó Europa Press, la ministra pidió “una oposición que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado” y criticó la utilización partidista de la coyuntura internacional. Insistió en que la administración central responderá ante la ciudadanía y las empresas, reiterando el mensaje de “no a la guerra” y apoyo al respeto del derecho internacional. Al ser cuestionada sobre posibles decisiones inmediatas, Saiz sostuvo que todos los ministerios y el conjunto del Ejecutivo continúan monitorizando la situación y que la respuesta dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos.

Europa Press recogió también las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien abordó la compatibilidad entre la postura antibelicista y el envío de una fragata española a una zona de la Unión Europea donde pueda requerirse protección. Puente argumentó que esta acción responde a compromisos con socios europeos y con la OTAN y criticó la “falta de criterio” del Partido Popular (PP) ante la gestión de conflictos complejos, considerando que su actitud demuestra incapacidad para manejar varias cuestiones de forma simultánea.

En sus declaraciones en Soria, Puente advirtió sobre la gravedad de la situación internacional actual, en especial por la subida del precio del barril de petróleo por encima de 100 dólares y las repercusiones financieras en los mercados, particularmente en Asia. El ministro señaló la incertidumbre sobre la duración del conflicto y alertó a Europa Press de que si se prolongan las hostilidades, las consecuencias económicas podrían ser graves. Además, defendió el rol desempeñado por España en el ámbito internacional y criticó ciertas posturas de Israel y de Estados Unidos, recordando la influencia de decisiones unilaterales en el curso de los acontecimientos geopolíticos y sus repercusiones globales.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reafirmó ante Europa Press el compromiso del Gobierno en defender el “escudo social” y el respeto al derecho internacional en la actual crisis en Oriente Próximo. Torres comparó la situación con la invasión rusa de Ucrania y resaltó que estas actuaciones unilaterales generan aumento de precios, especialmente de carburantes, y afectan a la población civil. Atribuyó la responsabilidad al Gobierno estadounidense y a la administración israelí por el inicio del conflicto y cuestionó el papel de quienes brindan apoyo o no condenan la guerra, haciendo alusión directa al PP y a Vox.

Durante un acto en Gran Canaria, Torres argumentó que el Gobierno actúa conforme a los principios del derecho internacional y reitera la negativa a participar en conflictos ajenos, defendiendo la protección social como respuesta. El ministro apuntó al endurecimiento del discurso político en el PP, señalando la influencia de posturas radicalizadas alineadas con el expresidente estadounidense Donald Trump, y criticó que este partido no actúe en defensa de intereses nacionales.

A lo largo de sus intervenciones, los representantes del Gobierno enfatizaron, según reportó Europa Press, la determinación para “acompañar” a los sectores vulnerables, preservar la estabilidad económica mediante medidas preventivas y mantener el rechazo explícito a cualquier intervención bélica contraria a normas internacionales. La estrategia oficial consiste en combinar la vigilancia constante del entorno económico y la disposición para adoptar acciones específicas si el conflicto internacional deriva en consecuencias adversas para la sociedad española.