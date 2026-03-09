Fujimori y López Aliaga empatan en la más reciente encuesta de intención de voto en Perú

Lima, 8 mar (EFE).- La candidata presidencial Keiko Fujimori empató con el exalcalde Rafael López Aliaga en el primer lugar de intención de voto para las elecciones del 12 de abril en Perú, al subir al 10,7 %, en tanto que el postulante derechista de Renovación Popular bajó a 10 %, de acuerdo al último sondeo de la empresa Datum difundido este domingo.

La postulante del partido Fuerza Popular pasó del 8 % en enero pasado al 10,7 % en este mes, a poco más de 30 días para los comicios generales, mientras que López Aliaga bajó del 12 % en enero al 10 %, con lo cual mantienen un empate estadístico en el primer lugar.

Según el sondeo, presentado por el programa dominical Cuarto Poder, Fujimori tiene su mayoría de votantes en Lima y Callao (13,8 %) y en el oriente del país con 12,5 %, mientras que López Aliaga se concentra básicamente en Lima con 15,4 %.

Además, los votantes de la heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) son mayores de 35 años, lo que refleja la nostalgia de un sector de la población por el pasado gobierno de su padre.

La encuesta también reveló un triple empate entre los tres candidatos que los siguen en intención de voto.

Así, el candidato izquierdista Alfonso López Chau del partido Ahora Nación tiene 5,5 %, el empresario César Acuña del partido Alianza para el Progreso subió a 5,2 % y el cómico Carlos Álvarez de País para Todos bajó a 5 %.g

El sondeo confirmó además el crecimiento del postulante Wolfgang Grozo, del partido Integridad Democrática, con el 4,2 % de intención de voto, que lo desmarca del pelotón de candidatos a la presidencia, que este año sumó 36 postulantes, una cifra inédita en las elecciones de Perú.

Dado el alto número de postulantes y la dispersión del voto, es muy probable que la elección presidencial se decida en una segunda vuelta el 7 de junio próximo.

En la encuesta de Datum, el porcentaje de votantes indecisos bajó a 15,5 %, un punto respecto al mes pasado, y la cifra de votos blancos o nulos también se redujo a 23 % en marzo.

Un 39 % de electores dijo que la actual campaña electoral era más confusa que las anteriores, el 81 % no se sentía representado por ningún partido político actual y el 75 % respondió que los candidatos no entienden los problemas reales de su comunidad.

El estudio se realizó a una muestra de 1.501 personas a nivel nacional entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,5 %. EFE