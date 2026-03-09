Agencias

Enviado chino llega a Arabia Saudí y condena los ataques contra civiles

Pekín, 9 mar (EFE).- El enviado especial chino para asuntos de Oriente Medio, Zhai Jun, viajó a Arabia Saudí, donde declaró que "cualquier ataque contra civiles inocentes y objetivos no militares debe ser condenado" y manifestó la "profunda preocupación" de su país por las actuales tensiones en la región.

Zhai, cuyo viaje había sido anunciado por el Gobierno chino pero sin precisar las fechas, se reunió con el ministro de Exteriores saudí, Faisal F. Alibrahim, ante quien sostuvo que "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo son inviolables", informó este lunes el Ministerio chino de Exteriores. EFE

