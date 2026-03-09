En Croacia empiezan a cumplir servicio militar los primeros reclutas desde 2008

Zagreb, 9 mar (EFE).- Croacia inició este lunes la formación militar básica de 800 reclutas, entre ellos unos 350 que cumplen así el nuevo servicio militar obligatorio, suspendido en 2008 ante la entrada del país balcánico en la OTAN en 2009.

Unos 4.000 jóvenes, con edades de entre 19 y 29 años, pasarán cada año por un período de entrenamiento de dos meses, que se incluirá en el futuro como antigüedad laboral y durante el que van a recibir un salario mensual de unos 1.100 euros.

Entre los nuevos reclutas, 446 son voluntarios, incluyendo 82 mujeres, y los otros 354 son jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio.

El entrenamiento incluye habilidades militares básicas, desde el manejo de armas personales y el uso de equipos modernos, incluyendo drones, hasta la prestación de primeros auxilios y los fundamentos de la autodefensa.

La necesidad de restablecer el servicio militar obligatorio es justificada por el primer ministro croata, el conservador Andrej Plenkovic, por la situación actual en Europa y en el mundo, principalmente la guerra en Ucrania.

Otros países europeos, como Alemania, están debatiendo si reintroducen el servicio militar obligatorio ante la falta de suficientes voluntarios y soldados profesionales. EFE