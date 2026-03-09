Agencias

Empresas demandan también al Gobierno Trump por nuevo arancel del 15 %

Washington, 9 mar (EFE).- Un bufete de abogados estadounidense sin fines de lucro anunció este lunes que, en nombre de varias empresas, ha presentado una nueva demanda contra el impuesto aduanero del 15 % que el Gobierno Trump quiere imponer después de que el Tribunal Supremo tumbará buena parte de su política arancelaria.

Liberty Justice Center, asociación que ya jugó un papel clave para que el máximo tribunal estadounidense anulara los mal llamados "aranceles recíprocos" al presentar una demanda en representación de cinco pequeñas empresas, ha presentado otra denuncia por los nuevos gravámenes ante Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en nombre de otro grupo de compañías distinto. EFE

