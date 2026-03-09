El uruguayo Gabriel Fernández dice que Cruz Azul está obligado a ganar la Concacaf

Monterrey (México), 9 mar (EFE).- El uruguayo Gabriel Fernández, delantero del Cruz Azul del fútbol mexicano, aceptó este lunes que es un deber para su equipo repetir como campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Es una obligación pelear por ganar este título, así es Cruz Azul, un equipo en el que las expectativas son muy altas; en esta institución todos estamos comprometidos a cumplir con esas expectativas", afirmó el atacante.

Cruz Azul visitará este martes al Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en un partido en el que Fernández intentará alargar su buen momento.

"Los goles y lo que estamos viviendo es algo que me han facilitado mis compañeros, nos hemos asociado muy bien y eso nos ha permitido estar en un muy alto nivel. Estoy feliz con el momento por el que estoy pasando y la intención es mantenerlo", explicó el artillero, que suma tres tantos en la liga.

Gabriel Fernández se refirió al paso que tiene Cruz Azul en el primer lugar del Clausura local, que lo colocan como favorito para superar en estos octavos de final al Monterrey, algo que respaldó el argentino Nicolás Larcamón, entrenador del equipo.

"Tenemos el deber de avanzar. La Concacaf es una de las ambiciones que nos trazamos este año, pero no podemos hablar de coronarnos en los caminos previos. Somos conscientes del escudo que llevamos para este primer partido en el que debemos sacar un buen resultado, para en la vuelta, en casa, finiquitar la eliminatoria", subrayó el estratega.

Larcamón puntualizó que, a pesar de que en la liga el Monterrey no pasa por un buen momento, marcha noveno, cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano.

"Monterrey tiene grandes jugadores, es un rival muy exigente ante el que tendremos que dar lo mejor de nosotros para superar la eliminatoria. De todas maneras, nos sentimos en condiciones de avanzar si mostramos lo que hemos venido trabajando", concluyó el técnico.

El Cruz Azul es, junto con el América, el equipo más ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf, con siete títulos. EFE