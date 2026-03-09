Agencias

El Salvador eleva reservas de bitcoín a 7.585, pero valor cae 142 millones respecto a 2025

Guardar

San Salvador, 9 mar (EFE).- El Salvador elevó este lunes sus reservas de bitcóin a 7.585,37 monedas, valoradas en más de 515 millones de dólares (444,60 millones de euros), lo que indica una caída del valor de más de 142 millones de dólares respecto al monto alcanzado a finales de 2025, de acuerdo con información oficial.

La gubernamental Oficina de Bitcóin confirmó en X la compra de una moneda más de este criptoactivo, como parte de una política de compra diaria, con lo que el acumulado es superior en 67 bitcoines, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025.

Pese al incremento del volumen, el valor actual es inferior en 142,62 millones de dólares, pasando de 658,15 millones el último día del 2025 a 515,53 millones, una caída del 21,6 %.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversores de este activo digital.

El bitcóin acabó 2025 con una caída del 6 % de su valor y por encima de 88.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre de ese año por arriba de los 126.000 dólares.

Este lunes, el bitcóin subía el 2,6 % y se cambiaba a 68.969,7 dólares, respecto a la jornada anterior. Sin embargo, estas cifras son inferiores respecto a su máximo alcanzado en octubre de 2025, en los 126.186 dólares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La falta de señales de una guerra breve dispara el temor a una crisis económica global

Infobae

Ucrania recuperó en mes y medio entre 400 y 435 kilómetros en el sur, según Zelenski

Infobae

Felipe VI conversa con el sultán de Omán en su ronda de llamadas a mandatarios en medio de la guerra en Irán

El monarca español sostiene contactos con líderes de Oriente Medio en plena escalada bélica, expresando respaldo a países afectados y subrayando el compromiso de España con la estabilidad regional y la protección de sus ciudadanos evacuados de la zona

Felipe VI conversa con el

Un "elefante blanco" en lucha contra la corrupción obtiene escaño en el Senado de Colombia

Infobae

Israel dice haber matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde inicio guerra

Infobae