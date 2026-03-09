El presidente de Ecuador viajará a Chile para la investidura de José Antonio Kast

Guayaquil (Ecuador), 9 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este martes a Chile para la investidura del presidente electo, José Antonio Kast, que se realizará el miércoles.

En un decreto ejecutivo publicado este lunes, Noboa declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial a Chile entre martes y miércoles, que estará conformada por ministros y funcionarios del Estado cuyas competencias estén relacionadas con la agenda presidencial, aunque no especificó quiénes son.

En el documento firmado por el mandatario se señala que es de interés del Gobierno ecuatoriano "fortalecer las relaciones bilaterales con los países de la región".

Además de Noboa, a la ceremonia de investidura del ultraderechista acudirán autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También han confirmado su participación el Rey Felipe VI de España, la líder opositora venezolana María Corina Machado y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Noboa fue de los primeros en felicitar a Kast después de que ganó las elecciones del pasado 14 de diciembre, y en un mensaje publicado en la red social X afirmó que se abría "una nueva etapa para Chile y para la región".

Días después, Kast visitó al mandatario ecuatoriano en Quito y habló con él sobre su propuesta de crear un "corredor humanitario" que permita a migrantes en sus países regresar a Venezuela y sobre el trabajo coordinado que pueden tener para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Noboa y Kast también coincidieron el sábado pasado en la cumbre convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Miami, a la que asistieron otros líderes de derecha de la región, y en la que se anunció la creación de una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico. EFE