El partido de Petro, Pacto Histórico, gana las elecciones al Senado y el uribismo se alza en la oposición

El bloque opositor liderado por el expresidente Álvaro Uribe recupera terreno en el Senado colombiano al situarse como la segunda fuerza política, según los datos divulgados por la Registraduría. Los resultados preliminares publicados este domingo revelan que el Centro Democrático suma un 15,6% de los votos, con algo más de 3 millones de papeletas, superando a otras fuerzas tradicionales y retomando un papel central en la oposición, cuatro años después de haber quedado relegado al cuarto puesto. En este contexto, el partido Pacto Histórico, vinculado al presidente Gustavo Petro, obtiene una ventaja considerable y amplía su presencia en la Cámara Alta.

Según reportó la Registraduría y recogió el medio original, el Pacto Histórico alcanzó un 22,7% de los votos, que representan más de 4,4 millones de sufragios, situándose así como el grupo más numeroso en el Senado. Esta diferencia se traduce en cerca de siete puntos porcentuales respecto al Centro Democrático, consolidando a la coalición gubernamental como el principal bloque legislativo. El medio detalló que el Partido Liberal obtuvo el tercer lugar con un 11,7% de los votos, siendo seguido por Alianza por Colombia, de perfil centrista, con un 9,8%, y el Partido Conservador, que recogió un 9,6%.

A continuación, aparecen fuerzas como el Partido de la Unión por la Gente —una escisión del Liberal— que llega al 8,1%, la Coalición Cambio Radical - Alma (de tendencia derechista) que obtiene un 6,4%, y Ahora Colombia, de corte centrista, con un 4,6%. El resto de las agrupaciones no alcanza el umbral necesario para asegurar presencia en la Cámara Alta, de acuerdo con los datos preliminares consignados por la Registraduría y difundidos por el medio que reportó estos resultados.

Con estos números, el Congreso colombiano experimenta un reacomodamiento en el mapa partidario. La fuerza de Petro, el Pacto Histórico, refuerza su control como el partido más votado y principal actor legislativo, una situación que podría influir en la orientación política de las iniciativas que lleguen a debate en el Senado durante los próximos años. Mientras tanto, la reconfiguración en la oposición sitúa al uribismo nuevamente a la cabeza de esta bancada, modificando el equilibrio de fuerzas tras la contienda celebrada este domingo.

Por el lado del Partido Liberal, la representación obtenida lo mantiene como uno de los bloques determinantes para la negociación y formación de mayorías. Alianza por Colombia y el Partido Conservador continúan ocupando posiciones relevantes, aunque por debajo de los principales contendientes. Tal como publicó la fuente original, la fragmentación del Congreso, con varios grupos que no superan el umbral, refuerza el protagonismo de las alianzas políticas para la gobernabilidad y la toma de decisiones legislativas.

En referencia al desempeño de partidos más pequeños y escisiones, el medio subrayó que fuerzas como Partido de la Unión por la Gente y Ahora Colombia aún logran representación, mientras que otras agrupaciones menores quedan fuera del Congreso en virtud del límite mínimo de votos exigido para acceder a bancas.

El mapa electoral colombiano tras las elecciones sugiere escenarios de negociación y reacomodo tanto en el oficialismo como en la oposición, conforme los partidos delinean sus estrategias con base en los resultados difundidos por la Registraduría y reportados por el medio. La nueva distribución de fuerzas en el Senado determina las posibilidades del Gobierno para avanzar con su agenda legislativa y redefine los equilibrios entre los principales rivales políticos, en un contexto de competencia entre agrupaciones de centro, izquierda y derecha.