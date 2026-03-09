Agencias

El Kospi surcoreano se hunde un 5,96 % ante la subida de los precios del crudo

Seúl, 9 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó un 5,96 % este lunes ante el conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios del crudo, en una sesión en la que el operador de la plaza surcoreana implementó una suspensión temporal de negociaciones.

El Kospi se redujo 333 puntos, hasta los 5.251,87 enteros. Tras una hora y media de la apertura, Korea Exchange anunció que activó la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada del 8,1 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdió un 4,54 % o 52,39 puntos, hasta las 1.102,28 unidades. EFE

