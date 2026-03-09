Agencias

El Ejército de Israel anuncia la muerte de un tercer soldado en el Líbano

Jerusalén, 8 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este lunes la muerte de un tercer soldado en el Líbano, después de que ayer domingo informara del fallecimiento de otros dos.

En un comunicado, indicó que se trata de Or Demry, de 20 años, que murió en el sur del Líbano en combates contra la milicia chií Hizbulá.

En el anterior enfrentamiento entre Israel e Irán, en la conocida como guerra de los doce días de junio de 2025 -cuando Hizbulá se mantuvo al margen-, no se informó de ningún soldado israelí herido o muerto

Los combates en el Líbano han causado también al menos ocho soldados israelíes heridos, cinco de ellos graves y tres leves, entre ellos el hijo del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich. Israel no ha reportado ningún militar herido o fallecido en su ofensiva a Irán.

El lunes, la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán derivó en un conflicto abierto contra Hizbulá, el grupo chií libanés apoyado por Teherán, en respuesta a un primer disparo ese día hacia territorio israelí, si bien Israel bombardeaba casi a diario el sur de Líbano antes de este último conflicto.

El grupo libanés anunció en un comunicado que se sumaba a la ofensiva con Irán para "vengar" el asesinato por Israel del líder supremo iraní, Ali Jamenéi.

En estos últimos días, Israel ha profundizado una invasión terrestre en el Líbano que mantenía pese al alto el fuego de 2024, con nuevas posiciones militares cerca de la divisoria pero en territorio libanés. Los habitantes del norte de Israel no han sido evacuados, y el Ejército dice que no lo serán. EFE

EFE

