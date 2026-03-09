El Asisa Joventut, a certificar el billete a cuartos de la BCL ante el Wurzburgo

Badalona (Barcelona), 9 mar (EFE).- El Asisa Joventut puede certificar este martes (20:30 horas) el billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la FIBA, si gana su encuentro ante el Wurzburgo alemán.

Los catalanes, que se encuentran en buena dinámica en la Liga Endesa con tres victorias consecutivas, buscarán cerrar ya su billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones a falta de una jornada para acabar el TOP-16.

El equipo dirigido por Dani Miret, líder del grupo K con un balance de tres triunfos y una sola derrota, saca un triunfo de diferencia tanto al Unicaja como al Elan Chalon francés, que se enfrentan entre ellos esta misma jornada en un duelo a vida o muerte.

Pese a la buena dinámica europea del Asisa Joventut, precisamente la única derrota desde el inicio de temporada llegó en la última jornada disputada del TOP-16, donde cayeron en la pista del Elan Chalon por 85-77.

Para el duelo ante los alemanes, Dani Miret tendrá la baja del base Guillem Vives, con un esguince en el tobillo izquierdo.

Asimismo, podría jugar su primer partido en la Liga de Campeones el ala-pívot estadounidense Jabari Parker, que ya debutó en el último partido de la Liga Endesa ante el Covirán Granada (109-76) con buenos números: 13 puntos, 3 rebotes y 3 tapones.

En el duelo disputado en Wurzburgo, el Asisa Joventut fue capaz de ganar por tan solo dos puntos de diferencia (83-85) gracias a una canasta sobre la bocina del escolta estadounidense Cameron Hunt.

El 'basket-average', que de momento es de +2 para los badaloneses, puede ser un elemento clave si ambos equipos quedan empatados en la tabla al final del TOP-16.

El Würzburg aún tiene opciones de clasificación gracias a la victoria de la pasada jornada ante el Unicaja Málaga por 80-71, en una de las grandes sorpresas de esta fase.

En la previa de este encuentro entre catalanes y alemanes habló el técnico ayudante del Asisa Joventut, Aleix Duran. "Es uno de los partidos más importantes de la temporada, con el billete a cuartos de final en juego, y encima podemos certificarlo en nuestra casa", dijo.

"El Würzburgo es un equipo muy competitivo y tenemos que aprovechar que el pasado fin de semana jugaron dos partidos para ser lo más físicos posible y aprovechar la fatiga que puedan acumular", concluyó. EFE

