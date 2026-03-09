El Año Averroes resalta la dimensión internacional del filósofo hispanoárabe

Córdoba (España), 9 mar (EFE).- El Año Averroes conmemora los 900 años del nacimiento de este filósofo hispanoárabe en Córdoba (sur de España) con una dimensión internacional y actos previstos en Madrid, París, Marrakech y Córdoba.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, señaló este lunes, durante la presentación del programa, que es necesario defender el "multiculturalismo" que representa Averroes, "un pensador de referencia".

Explicó que organizar un acto sobre Averroes en París atiende al deseo de "reivindicar su dimensión internacional" en una ciudad "referente de la Ilustración".

Según la cordobesa Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado de España, Averroes es "una figura imprescindible para el presente". Por eso, la conmemoración de su nacimiento debe proyectarse hacia Europa y Marruecos para mantener viva la memoria del pensador musulmán.

El filosofó "habló de la convivencia, de la tolerancia, de la secularización de la política en torno a la religión y de la igualdad de las mujeres", según Calvo.

Las actividades comenzarán en Córdoba el 23 de marzo con la presentación de la Colección Averroes de la editorial Almuzara.

El primer acto internacional se celebrará en París en junio, con una conferencia de Mohamed Ali Amir-Moezzi, director del Instituto Francés de Islamología, seguido de un debate con Ali Mostfa, de la Universidad de Lyon; y Kahina Bahlul, la primera mujer imán de Francia.

Los actos se cerrarán en Marrakech (Marruecos) el 10 de diciembre, en la ciudad y el día que falleció Averroes (1198), con una conferencia de la profesora de la Universidad de La Laguna (España) Maravillas Aguiar Aguilar, y un debate con Latifa El Boushini, de la Universidad de Rabat; y Zouhir Louassini, de la Universidad de Roma.

