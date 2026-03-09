Ejército israelí: menos misiles iraníes, pero persisten ataques con bombas de racimo

Jerusalén, 9 mar (EFE).- El Ejército israelí informó de que las oleadas de misiles iraníes han disminuido en cantidad, pero advirtió de que incluyen disparos diarios de bombas de racimo, según afirmó este lunes uno de sus portavoces, Nadav Shoshani.

"Es una estimación, pero hemos observado una reducción de muchas docenas (de olas de misiles disparadas desde Irán) a muy pocas docenas diarias", afirmó el portavoz en una rueda de prensa.

Shoshani añadió que la cantidad de misiles por oleada también es menor, habiendo pasado de "docenas" a "uno, dos o tres" proyectiles por andanada. Esto se debe en parte, afirmó, a que los pilotos de la Fuerza Aérea israelí están aprovechando su superioridad aérea sobre los cielos de Irán para interceptar los misiles en tiempo real.

Sin embargo, el portavoz militar advirtió de que, pese a la reducción de andanadas, estas siguen incluyendo disparos diarios de bombas de racimo, lo que calificó de "un crimen de guerra internacional".

Pocos minutos antes del inicio de sus declaraciones, el impacto de uno de estos proyectiles causó la muerte de dos hombres que trabajaban en una obra de la construcción en la localidad de Yehud, cerca del aeropuerto Ben Gurión, lo que supone los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) reportó otro herido grave tras los impactos, y los Bomberos de Israel informaron de que habían caído "metralla de municiones de racimo" en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv).

Se desconoce el lugar exacto de los impactos, ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares.

La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.

Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá- y en Tel Aviv. EFE