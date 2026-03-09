Denuncian el traslado del alcalde de Guayaquil a una cárcel inspirada en el modelo Bukele

Guayaquil (Ecuador), 9 mar (EFE).- El encarcelado alcalde de Guayaquil (Ecuador), Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, fue trasladado este domingo, según cree su abogado, a la Cárcel del Encuentro, construida por Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

El traslado de Alvarez, que enfrenta un juicio acusado de contrabando de combustible y una investigación en la que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria, fue reportado por varios medios nacionales que citan fuentes del Gobierno, si bien el Ejecutivo guarda silencio y hasta el momento no ha confirmado públicamente que el alcalde esté en esa cárcel inaugurada hace pocos meses.

En esa prisión de máxima seguridad se encuentra recluido desde su apertura el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos), además de cabecillas de bandas criminales declaradas como terroristas por Noboa.

Alvarez estaba en prisión preventiva desde el 12 de febrero en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, por un caso denominado como 'Goleada', en el que se investiga un presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, relacionado con la venta de combustibles, su negocio familiar.

El traslado se dio aparentemente horas después de que un tribunal le impusiese a Alvarez una segunda orden de prisión preventiva, al determinar que manipuló y se quitó el grillete electrónico que le habían puesto en el marco del caso 'Triple A', en el que está procesado por un presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

El canal de televisión Ecuavisa alcanzó a captar este domingo a Alvarez en la pista del aeropuerto de Guayaquil, caminando junto a policías mientras portaba el uniforme naranja de preso, para ser embarcado en un helicóptero policial.

"No se nos ha notificado nada formalmente a sus abogados y toda la información que tenemos se basa en publicaciones de medios y redes sociales. Es una forma de secuestro, disfrazado de operativo de seguridad", señaló en redes sociales el abogado de Alvarez, Ramiro García.

Posteriormente, el tribunal instaló el juicio del caso 'Triple A', que versa sobre supuestas irregularidades en la distribución y comercialización combustibles subsidiados por el Estado por parte de algunas empresas, entre ellas las estaciones de servicio de Alvarez y su familia.

Esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales, de acuerdo a la Fiscalía.

Los hechos supuestamente ocurrieron desde 2020, antes de que Alvarez fuera elegido alcalde de Guayaquil, en 2023, cargo al que llegó de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y que desde el viernes se encuentra suspendido por una investigación donde la Fiscalía le imputa lavado de dinero.

En un comunicado, la Revolución Ciudadana aseguró que Alvarez "está secuestrado por el Gobierno de Noboa", al señalar que llevarlo a la Cárcel del Encuentro es "una decisión ilegal, desproporcionada e inhumana, que ratifica el uso del sistema judicial y sus operadores para proscribir a su oposición política".

Correa señaló este domingo que era "perverso" lo que estaban haciendo con el alcalde, pero que "la guinda del pastel es el cuento que utilizan: un verdadero insulto a la inteligencia", dijo, al referirse a un supuesto informe reservado que, de acuerdo a periodistas locales, justificaría el traslado. EFE