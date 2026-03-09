Cuatro fallecidos y más de 40.000 afectados por lluvias en Ecuador en lo que va del año

Quito, 9 mar (EFE).- Cuatro fallecidos, 15 heridos y 40.285 personas afectadas deja hasta el momento la temporada invernal, que ha afectado con más fuerza a 13 de las 24 provincias de Ecuador, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las lluvias han afectado, además, a 914,12 hectáreas de cultivos, 30,58 kilómetros de vías, 21 puentes, 93 bienes públicos y 85 privados, mientras que doce puentes han quedado destruidos.

Un aluvión ocurrido en febrero en la provincia andina de Cotopaxi provocó la muerte de 94.000 truchas, mientras otras 30.000 truchas y alevines murieron ese mismo mes en la misma provincia, señaló la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La provincia con mayor impacto a la población es Guayas con 18.757, seguida por El Oro (5.147), Esmeraldas (4.718), Manabí (3.734), Santa Elena (2.992), Loja (2.606), Los Ríos (2.452), Chimborazo (1.148), Pastaza (797), Orellana (362), Zamora Chinchipe (265), Napo (158), Pichincha (141) y Azuay, con 111 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado domingo, se habían registrado 1.443 eventos adversos por lluvias afectando a todas las provincias, 187 municipios y 553 parroquias.

Los eventos más recurrentes corresponden a inundaciones (38,74 %), deslizamientos (35,41 %), lluvias intensas (10,67 %), hundimientos (3,67 %), erosión hídrica (3,05 %), aluviones (3,05 %) y vendavales (2,55 %).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.