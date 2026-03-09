Agencias

Comisión Europea aboga por desescalar pronto la guerra para contener el impacto económico

Bruselas, 9 mar (EFE).- El comisario de Economía de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, aseguró este lunes que el impacto de la guerra en Irán dependerá de la "duración" y la "amplitud regional" del conflicto pero instó a promover una "desescalada" para "contener" las consecuencias que tendrá sobre la economía global.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Eurogrupo, el letón distinguió entre un escenario "benigno" en el que la guerra dure "un par de semanas" sin "efectos importantes" en la economía global y europea y otro más "prolongado" con "disrupciones" en el estrecho de Ormuz, ataques sobre infraestructuras energéticas.

Este segundo escenario, advirtió Dombrovskis, derivaría en una situación de inflación elevada y mínima actividad económica ("estanflación", en la jerga económica) marcada por un aumento generalizado de los precios como consecuencia de la mayor cotización de los productos energéticos.

"Por eso es importante desescalar el conflicto lo antes posible. Cuanto antes pase, más contenido será el impacto sobre la economía global", subrayó.

El comisario de Economía hizo estas declaraciones antes de reunirse con los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), quienes mantendrán un intercambio sobre las consecuencias económicas del conflicto con especial interés en el impacto que está teniendo en el precio del petróleo y el gas.

Dombrovskis apuntó también que la Comisión Europea ya ha "reflexionado" sobre "posibles pasos" para hacer frente a la situación, al tiempo que indicó que "una de las opciones" es "liberar reservas de petróleo" para aumentar el suministro de este combustible fósil en un intento de atajar el aumento de su precio.

Esta es una de las medidas que están barajando precisamente los países del G7, cuyos ministros de Finanzas se reúnen este lunes por videoconferencia convocados por la presidencia francesa de turno de este foro. EFE

