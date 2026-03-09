Combustibles suben hasta 6 % en Argentina tras estallido del conflicto en Oriente Medio

Buenos Aires, 9 mar (EFE).- Los valores de los combustibles en Argentina aumentaron hasta un 6 % desde el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, mientras que la mayor productora de hidrocarburos del país suramericano prometió este lunes que no habrá "cimbronazos" en los precios de las naftas.

Desde el inicio del conflicto bélico el pasado 28 de febrero, los precios de la nafta y el gasóleo en Argentina han registrado alzas de entre el 3 % y el 6 %.

Argentina tiene una producción creciente de petróleo, con volúmenes que permiten abastecer al mercado doméstico e, incluso, exportar.

Pero el salto que ha experimentado el precio internacional del barril de crudo Brent en la última semana (de 72,48 dólares el 27 de febrero a 98,90 dólares este lunes) tiene impacto local en los valores de venta de los productores a las refinerías.

En este escenario, la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino y que es la mayor productora de hidrocarburos y también la mayor comercializadora de combustibles del país, prometió este lunes que mantendrá prudencia en su política de precios.

"Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", aseguró a través de X el presidente y director ejecutivo de la petrolera, Horacio Marín.

El directivo dijo que la empresa trabaja con una "estrategia" de análisis de los precios "día a día" y una política que permite "atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable".

"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", aseveró.

YPF controla casi un 60 % del mercado de venta de combustibles en Argentina, un segmento en el que también operan compañías como e Puma Energy, Shell y Axion Energy. EFE