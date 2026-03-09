Agencias

Bélgica investiga una explosión sin heridos delante de una sinagoga

Guardar

Bruselas, 9 mar (EFE).- Una explosión, que no causó heridos, tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes delante de una sinagoga en la ciudad belga de Lieja (sureste), informaron este lunes las autoridades locales.

"No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", declaró el alcalde de la localidad, Willy Demeyer.

La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y es de origen criminal, según el alcalde, que indicó que sólo hay que lamentar daños materiales como cristales rotos en edificios cercanos.

Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos, a la espera de que acudan responsables de la Fiscalía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Entre el dolor, los israelíes víctimas de Irán defienden una "guerra justificada"

Entre el dolor, los israelíes

Lunes, 9 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Infobae

De la voz por cable a las redes inteligentes, 150 años de la primera llamada telefónica

Infobae

Irán anuncia nuevos ataques contra la base aérea kuwaití de Al Adiri

Al menos dos miembros del Ejército kuwaití han muerto mientras prestaban servicio tras el impacto de drones y misiles lanzados desde territorio iraní, que además causaron incendios en instalaciones militares y afectaron sectores civiles de la capital

Irán anuncia nuevos ataques contra

25 años del Decreto que pondría fin a la mili, en España

Infobae