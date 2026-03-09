Baréin informa de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní

Redacción internacional, 9 mar (EFE).- El ministerio de Salud de Baréin informó este lunes de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras el ataque de un dron iraní, recoge la agencia estatal de noticias BNA.

Todos los heridos, entre los que se incluyen al menos un bebé de dos meses y dos niños de 7 y 8 años que sufrieron graves lesiones en las extremidades inferiores y son ciudadanos bareiníes, apunta la nota, que añade que están siendo tratados en hospitales de la zona.

BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país.

El domingo, el Ministerio del Interior de Baréin informó en la red social X de ataques iraníes que tenían como objetivo una instalación cerca de Mina Salman, puerto que alberga una base militar estadounidense y muy cerca de Sitra.

"Defensa Civil está tomando medidas para controlar el incendio", añadió el ministerio.

Estas incursiones se dan en medio de la escalada regional derivada de la guerra iniciada hace una semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha extendido a varios países de Oriente Medio y que ha incluido ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones en la región. EFE