Bangladés ordena el cierre de todas las universidades para ahorrar energía

Nueva Delhi, 9 mar (EFE).– El Gobierno de Bangladés ordenó el cierre de todas las universidades del país desde este lunes y hasta el fin del mes sagrado del Ramadán, como una medida de emergencia para ahorrar electricidad y combustible ante la inminente crisis energética global.

La directiva, emitida por el Ministerio de Educación siguiendo instrucciones del Gabinete, exige su implementación inmediata en todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, según el contenido del documento publicado por el diario bangladesí Dhaka Tribune.

Además de la suspensión de las actividades académicas, la orden establece un protocolo de eficiencia para el ahorro de energía entre el personal institucional, que incluye la regulación de la temperatura de los aires acondicionados, la reducción al mínimo de la luz artificial y la prohibición de utilizar luces decorativas o innecesarias en pasillos y escaleras.

Asimismo, las autoridades han pedido limitar el uso de vehículos institucionales para racionar el consumo de combustible.

Dado que las escuelas públicas y privadas de Bangladés ya se encontraban clausuradas con motivo del Ramadán, esta nueva medida supone que la práctica totalidad de las instituciones educativas a nivel nacional permanecerán cerradas durante este periodo.

Bangladés, que importa más del 90% de la energía que consume, ya implementó la semana pasada medidas de racionamiento de combustible ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

En los últimos días, los medios locales han reportado largas colas en las gasolineras de Daca y otras ciudades, provocadas por la ola de pánico entre la población ante un posible desabastecimiento. EFE

