Australia enviará apoyo militar defensivo al golfo Pérsico tras ataques iraníes

Sídney (Australia), 10 mar (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este martes el despliegue de apoyo militar defensivo a países del golfo Pérsico afectados por ataques con misiles y drones atribuidos a Irán, aunque negó que se vayan a enviar tropas a Irán.

Un total de 85 efectivos militares partirán este mismo martes desde Australia y se espera que estén operativos antes de finales de semana, confirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una rueda de prensa.

El despliegue tendrá inicialmente una duración de cuatro semanas y se realizará en el marco de la "defensa colectiva" de los países del Golfo e incluirá el envío de un avión de vigilancia E-7A Wedgetail a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objetivo de reforzar la protección del espacio aéreo regional. EFE

EFE

