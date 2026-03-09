Agencias

Australia confirma el asilo de cinco futbolistas iraníes y extiende invitación al resto

Sídney (Australia), 10 mar (EFE).- Cinco futbolistas de la selección femenina de Irán permanecerán en Australia tras recibir visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano, después de solicitar asistencia para no regresar a su país tras su participación en la Copa de Asia, confirmaron este martes las autoridades.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las jugadoras comenzaron en la madrugada del día anterior y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de quedarse, tras lo cual fueron trasladadas a un lugar seguro con el apoyo de la Policía Federal.

El asilo se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiera el lunes al Gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina que participó en la Copa de Asia y advirtiera que Washington recibiría a las deportistas si Australia no accedía a refugiarlas. EFE

