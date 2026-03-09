Agenda informativa multisoporte América para el lunes 9 de marzo de 2026

VENEZUELA

- El Parlamento de Venezuela convoca una sesión ordinaria días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera al Legislativo celeridad para aprobar la reforma de la Ley de Minas y los diputados aplazaran una norma para acelerar trámites y procedimientos administrativos. (foto)(video)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (video)

- El partido opositor Un Nuevo Tiempo ofrece una rueda de prensa para abordar la "necesidad de salvaguardar" los derechos migratorios de los venezolanos en el ámbito internacional y presentará propuestas para enfrentar esta situación.

COLOMBIA

- La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras la definición el domingo de tres candidaturas en consultas interpartidistas y la elección de los nuevos miembros del Senado y la Cámara de Representantes, donde las principales fuerzas serán el oficialista Pacto Histórico, de izquierda, y el opositor Centro Democrático, de derecha. (foto) (video)

- En las elecciones al Senado de Colombia de este domingo 8 de marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, la mayor votación la obtuvo Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, que recibió 178.907 votos, según datos de la Registraduría Nacional (autoridad electoral).

- Las elecciones legislativas celebradas el domingo en Colombia dejaron una larga lista de figuras políticas y mediáticas que no lograron regresar o llegar al Congreso, entre ellas congresistas salientes, dirigentes tradicionales y candidatos provenientes del mundo digital, la cultura y el deporte.

- El partido Comunes, surgido del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC en 2016, perdió las elecciones legislativas al no alcanzar el porcentaje mínimo necesario para mantener su personería jurídica.

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, hablará de varios temas en medio de la ofensiva a Irán. (foto) (video)

- Está previsto que comience este lunes el juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia en las colinas a las afueras de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021.

- El presidente de Argentina, Javier Milei, tiene varias actividades en NBueva York. (foto) (video)

- Nueva York despide a Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio. (foto)(video)

- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega a Nueva York en busca de nuevas inversiones para la región con reuniones con compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas. (video)

CUBA

- Una treintena de estudiantes universitarios protestan por los efectos de los apagones y la falta de conectividad en la educación. (foto) (video)

MÉXICO

- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presenta el informe de las consultas del T-MEC. (foto)

- El secretario de Educación de México, Mario Delgado, habla en entrevista con EFE sobre una iniciativa de ley para regular el uso de tecnologías en las escuelas del país, donde más del 70 % de la población de seis años o más usa internet. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenat mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística divulga la inflación de febrero tras el 3,59 % en enero, su nivel más bajo en cuatro años.

- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la industria automotriz de febrero tras una caída en la producción del 2,65 % y un aumento en la exportación del 2,33 % en enero.

- El escritor Jorge Guitérrez explica a EFE la invención de Sor Juana Inés de la Cruz a través del tiempo en su más reciente libro, que también cuestiona la influencia de la figura literaria más importante de la Nueva España en el feminismo contemporáneo. (foto)

CHILE

- Serie previa de la investidura presidencial del ultraderechista José Antonio Kast este miércoles. (foto)

NICARAGUA

- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más participa en una audiencia pública del 195° período de sesiones de la CIDH, espacios clave para visibilizar violaciones a derechos humanos y exigir respuestas de los Estados, donde expondrán la situación urgente de Nicaragua. (foto)(video)

ARGENTINA

- Las mujeres argentinas vuelven a las calles con motivo del 8M, para reclamar sus derechos tras más de dos años de recortes en las políticas de apoyo a las mujeres durante el Gobierno de Javier Milei. (foto)(video)

BRASIL

- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, realiza una visita de Estado a Brasil, en la que se reunirá con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y participará en un foro empresarial. (foto) (video)

BOLIVIA

- Amautas o sabios andinos de Bolivia realizan una ceremonia ancestral de despacho de los ajayus o almas, en el lugar en donde un avión de carga de dinero se accidentó y provocó la muerte de 24 personas. (foto) (video)

PARAGUAY

- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay lanza una campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubeola. (foto)

GUATEMALA

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 195° Período de Sesiones, del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, donde abordará situaciones urgentes de derechos humanos y un diálogo abierto con organizaciones sociales sobre los desafíos del sistema interamericano. (foto) (video)

ECUADOR

- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este lunes que detectaron injerencia en actividades "políticas, de disidencia e incluso violentas" en el país andino por parte de Cuba, a cuyos diplomáticos expulsó la semana pasada, incluido su embajador Basilio Gutiérrez.

- Gremios de comerciantes de la ciudad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, buscan bloquear el puente internacional de Rumichaca, principal y único paso legal entre ambos países, para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos sus respectivos gobiernos, con aranceles que han llegado al 50 %. (foto) (video)

- La Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa y que constituye la principal fuerza de oposición en Ecuador al actual presidente Daniel Noboa, anuncia las acciones que tomará contra la suspensión de la formación, a raíz de una investigación en la que le imputa lavado de dinero por supuestamente haber financiado la campaña electoral de 2023 con dinero procedente de Venezuela. (foto) (video)

PERÚ

- Lima - Una delegación de la Policía Municipal de Madrid comienza un periodo de formación a la Municipalidad de Lima para la creación de una Guardia Municipal en la capital peruana, que inicialmente se encargará de asuntos de tránsito y custodia de infraestructura del consistorio limeño. (Foto) (Vídeo)

URUGUAY

- El Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay conmemora una nueva edición del 8M con un acto encabezado por sus autoridades. (foto) (video)

DEPORTES

Ecuador.- Primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores sub-20, con los partidos Belgrano (ARG)-Liga de Quito (ECU) y Nacional (URU)-Santiago Wanderers. EFE

México.- Ciudad de México celebra la clase de fútbol más grande del mundo que contará con registro en el World Record Guinness. EFE

