Vicepresidente palestino advierte sobre una escalada de ataques de colonos en Cisjordania

Jerusalén, 8 mar (EFE).- El vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Husein Al Sheij, advirtió este domingo de una "importante escalada del terrorismo de colonos en Cisjordania", después de que cinco palestinos hayan sido asesinados en la última semana de ofensiva de Israel contra Irán.

Husein condena, en su cuenta de X, el ataque de colonos israelíes ocurrido este sábado en la localidad de Abu Falah, al noreste de Ramala, en el que varios de ellos mataron a tiros a dos palestinos de 24 y 57 años.

Un tercero murió "por asfixia", un fallecimiento que Husein también atribuye a los colonos. Según el vicepresidente, el ataque causó tres muertos y siete heridos.

Husein recuerda que el ataque llegó después de que el viernes, en Masafer Yatta, el compendio de aldeas localizadas en las colinas de Hebrón (sur de Cisjordania) y retratadas en el documental ganador del Óscar 2025 'No Other Land', un colono israelí con uniforme militar matara a tiros a otro palestino.

Y de que el pasado lunes día 2, colonos uniformados mataron a dos hermanos palestinos en una aldea cerca de Nablus (norte de Cisjordania).

"Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para proteger a los palestinos inocentes y a tomar medidas punitivas severas contra los autores de estos actos terroristas", dice el vicepresidente de la ANP, que gobierna en las zonas de Cisjordania no controladas administrativamente por Israel.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes. EFE