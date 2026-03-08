Un banco ecuatoriano emite el bono de biodiversidad más grande de América Latina

Guayaquil (Ecuador), 7 mar (EFE).- El Banco Bolivariano de Ecuador emitió el primer bono de biodiversidad del país por un valor de 120 millones de dólares, el de mayor tamaño en América Latina, que estará destinado a financiar proyectos que contribuyan a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

La operación cuenta con el apoyo del BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que suscribió 50 millones de dólares de este bono; la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), miembro del grupo Banco Mundial, con 50 millones, y el Banco Holandés de Desarrollo para Emprendedores (FMO, en holandés), con los 20 millones restantes.

"Esta operación marca un hito para el mercado financiero ecuatoriano al integrar la conservación de la biodiversidad con soluciones de financiamiento innovadoras", dijo la representante del Grupo BID en Ecuador, Ignez Tristao, en un comunicado.

Además del financiamiento, BID Invest proveerá asesoría técnica para mejorar los sistemas de información y monitoreo de créditos del Banco Bolivariano para la mejora de sus sistemas de recopilación de información y monitoreo.

La IFC, por su parte, explicó que los recursos se destinarán al financiamiento de proyectos estructurados en ejes como el uso productivo de la tierra y agricultura, producción sostenible en ecosistemas de agua dulce y marinos, gestión de residuos y plásticos, actividades forestales y plantaciones y servicios de turismo y ecoturismo.

"Las iniciativas elegibles deberán demostrar impactos ambientales positivos y medibles, incluyendo la reducción en el uso de agua y de insumos químicos, la adopción de certificaciones de sostenibilidad reconocidas internacionalmente, la protección de hábitats y el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales", detalló la IFC en un comunicado.

La gerenta de Asesoría en Finanzas Sostenibles y Servicios de Preinversión en IFC, Marcela Ponce, indicó que la iniciativa "ofrece una oportunidad real de negocio para los bancos: canaliza capital hacia sectores que generan empleo y protegen la naturaleza, atrayendo inversionistas internacionales comprometidos con la sostenibilidad".

Mientras que la vicepresidenta ejecutiva de Banco Bolivariano, Rocío Salazar, aseguró que la emisión de este bono refleja el compromiso de largo plazo de la entidad con el desarrollo sostenible del país.

"Asumimos la responsabilidad de asegurar que los recursos movilizados generen valor ambiental y económico, apoyando a clientes que cumplen con los más altos estándares ambientales y sociales, y motivando a otros actores a avanzar en esa misma dirección", afirmó.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas". EFE