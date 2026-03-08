Trinidad y Tobago solicita adhesión al Mercosur como Estado asociado

Asunción, 7 mar (EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, presentó este sábado al presidente de Paraguay, Santiago Peña, una solicitud de adhesión del país caribeño al Mercosur como Estado asociado, informó la Presidencia en Asunción.

Peña recibió la solicitud al ejercer la presidencia rotatoria del bloque suramericano integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena.

Ambos líderes se reunieron en Miami tras participar de la cumbre 'Escudo de las Américas' convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la que asistió más de una decena de gobernantes latinoamericanos.

En una reunión "muy productiva", Peña y Persad-Bissessar hablaron sobre "el desarrollo de un programa de acercamiento entre Paraguay y los países del Caribe", con énfasis en el intercambio de alimentos y productos industriales, refirió la Presidencia en un comunicado.

Para convertirse en un Estado asociado del Mercosur, el país solicitante debe ser miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y presentar su pedido de adhesión ante el Consejo del Mercado Común (CMC) del bloque, a través de la Presidencia pro tempore.

Actualmente, los Estados asociados del Mercosur son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Guyana y Surinam, países que están autorizados, entre otros, a suscribir acuerdos comerciales y participar en las reuniones de órganos del grupo que traten temas de interés común, señala el bloque en su página web. EFE