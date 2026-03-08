Agencias

Tres indonesios desaparecidos tras el hundimiento de un remolcador en el estrecho de Ormuz

Guardar

Yakarta, 8 mar (EFE).- El ministerio de Exteriores de Indonesia informó este domingo de que tres marineros de su país permanecen desaparecidos tras el hundimiento el viernes de un barco remolcador en el Estrecho de Ormuz a raíz de una explosión.

Según las autoridades indonesias, el barco, identificado como Musaffah 2 y con bandera de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió "una explosión que provocó su incendio y hundimiento" alrededor de las 2:00 hora local del viernes.

"Las autoridades de los EAU y Omán están investigando la causa del incidente", recoge el comunicado oficial, sin aportar más detalles y que pide una "investigación exhaustiva".

En la embarcación viajaban siete tripulantes, cuatro de los cuales -incluido un indonesio- sobrevivieron y quienes se encuentran en buen estado de salud a pesar de sufrir quemaduras.

El incidente se produce en medio de la guerra en Irán a raíz de la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Estados Unidos e Israel y la respuesta de la nación persa que ha atacado varios países de Oriente Medio aliados de Washington.

Teherán, además, ha amenazado con atacar a cualquier barco que intente cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de un quinto del crudo mundial. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Criticas contra Pezeshkian por disculparse ante países de la región por los ataques

Criticas contra Pezeshkian por disculparse

Irán anuncia ataques contra posiciones de EEUU en una base militar de Emiratos y la Quinta Flota en Bahréin

La Guardia Revolucionaria confirmó impactos en instalaciones con estadounidenses y franceses presentes, mientras Emiratos activó defensas frente a la amenaza de drones y misiles iraníes, y Bahréin mantiene hermetismo respecto a posibles daños o víctimas

Irán anuncia ataques contra posiciones

Varios países de África sufrirán una escasez temporal de vacunas contra el rotavirus

Infobae

La concejal de Mujer de Collado Villalba interrumpe una obra de teatro feminista por "falta de respeto"

La concejal de Mujer de