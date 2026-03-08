Topuria-Gaethje, combate estelar de la velada de la UFC en la Casa Blanca

Washington, 7 mar (EFE).- El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje protagonizarán el combate estrella de la velada que la Ultimate Fighting Championship (UFC) organizará el próximo 14 de junio en la Casa Blanca con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La velada, llamada 'UFC Freedom 250' y que también coincide con el cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contará con seis combates, según anunció la organización.

El combate entre Topuria y Gaethje unificará el campeonato mundial de peso ligero de MMA (artes marciales mixtas).

Topuria llega al combate como vigente campeón de peso ligero, tras haber ganado al brasileño Charles Oliveira el año pasado en Las Vegas, mientras que Gaethje se alzó como campeón interino durante la ausencia del hispanogeorgiano, que tiene un balance de 17-0 en UFC.

Esa misma noche, el luchador brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane se enfrentarán por el cinturón interino de peso pesado. El brasileño busca convertirse en el primer luchador de la historia de la UFC en proclamarse campeón en tres categorías distintas.

Las otras cuatro peleas, entre las que destaca la del brasileño Diego Lopes y el mexicano Rafa García para abrir el evento, no tienen un cinturón en juego.

La idea de la UFC es construir el octógono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con gradas temporales para al menos 3.000 asistentes, con pantallas gigantes en los parques anexos a la residencia presidencial que puedan reunir a decenas de miles de personas.

El propio Trump fue el primero en anunciar su idea de hospedar una histórica velada de la UFC en la Casa Blanca con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Topuria, conocido como 'El Matador' anunció en febrero su regreso a la competición tras meses de ausencia por motivos personales, en medio de un proceso de divorcio y una disputa judicial con su exesposa en España.